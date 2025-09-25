БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Скандален клип с насилие над момиче: Държавната агенция за закрила на детето се самосезира

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елена Николова
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Момичета тормозят своя съученичка и я карат да се съблича и да целува обувки

полиция - патрулка - катастрофа
Снимка: БТА
Скандален случай на насилие между непълнолетни момичета. За случая става ясно от клипове в социалните мрежи. На тях се вижда как група момичета тормозят своя съученичка, унижават я, скубят я и я карат да целува обувки. В описанието на поста се твърди, че случаят е от София.

За БНТ от Държавната агенция за закрила на детето съобщиха, че са се самосезирали и че са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция Киберсигурност към ГДБОП и Агенция социално подпомагане. От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа.

Антимафиотите заявиха за БНТ, че са уведомени за случая и работят по него.

