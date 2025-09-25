БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Нови проблеми с дронове на летища в Дания

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Запази
Снимка: АП/БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Полетите на няколко летища на полуостров Ютланд в Западна Дания бяха прекъснати за няколко часа тази нощ заради нови проблеми със забелязани дронове в забранените за полети зони около аерогарите. Дейността на летищата вече е възстановена, полицията разследва случилото се. Това е вторият такъв инцидент тази седмица, след като дронове затвориха за часове летището в Копенхаген в понеделник през нощта.

Любителско видео е запечатало светещ обект, прелитащ над летище "Олборг" в Западна Дания преди да се изгуби в нощното небе. Заради инцидента, летището, което се използва за граждански и военни полети, е затворено в продължение на три часа. Второто по големина летище в Дания, "Билунд", също е затворено за час заради забелязан дрон в района. Дронове са прелетели и над две по-малки летища - "Есберг" и "Сьондерборг" - и военновъздушната база "Скридструп", но работата им не е била засегната. Полицията разследва случаите. Представители на датското правителство съобщиха, че ще обсъдят инцидентите с Европейския съюз и НАТО, но не са решили дали да поискат консултации по член 4-ти в рамките на Алианса. Засега няма доказателства инцидентите да са свързани с Русия.

Според полицията безпилотните летателни средства тази нощ са следвали модела на дроновете, които прекъснаха работата на летището в Копенхаген в понеделник през нощта. Те са били управлявани от способни оператори. От транспортния бранш поискаха спешни мерки.

Матияс Милинг, консултант в Датската транспортна федерация: "Трябва да имаме стратегия, която да позволи установяването на ясни процедури за това как да се справяме с този тип атаки или заплахи за саботаж. Това би дало възможност за по-бързо вземане на решения за неутрализиране на дрона и по-бързо възстановяване на трафика."

Датският министър на транспорта Томас Даниелсен обеща в рамките на месец да представи законопроект с условия, разрешаващи сваляне на дронове, който да влезе в сила от 1 януари догодина.

#дронове

Последвайте ни

ТОП 24

Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
1
Лудогорец стартира основната фаза на Лига Европа с успех над Малмьо
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния квартал „Хаджи Димитър“
2
Заради опасни пукнатини: Евакуират жителите от цял блок в столичния...
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в закона?
3
Без телефони в клас: Какъв ще е редът в училищата след промените в...
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
4
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
3-годишно дете избяга от детска градина в София
5
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
6
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
4
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
5
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
6
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна

Още от: Европа

ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Военни кораби от Испания и Италия в помощ на флотилията за Газа Военни кораби от Испания и Италия в помощ на флотилията за Газа
Чете се за: 03:40 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
Испания изпраща военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа Испания изпраща военен кораб в защита на хуманитарната флотилия за Газа
Чете се за: 00:45 мин.
Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг Дронове над Дания: Затворено е летище в Олборг
Чете се за: 00:55 мин.
Самолет с испанския военен министър преживя GPS смущения над Калининград Самолет с испанския военен министър преживя GPS смущения над Калининград
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
По света
"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането "София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място "Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело, "Възраждане" и "ДПС – Ново начало" в битка за второто място
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във властта, символ на която е Пеевски
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
По света
3-годишно дете избяга от детска градина в София
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
На фокус в кулоарите: За казана в ада, дяволите и завалиите
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
Водната криза: Правителството отпуска бутилирана вода за Плевен и...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ