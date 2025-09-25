Нови проблеми с дронове на летища в Дания

Полетите на няколко летища на полуостров Ютланд в Западна Дания бяха прекъснати за няколко часа тази нощ заради нови проблеми със забелязани дронове в забранените за полети зони около аерогарите. Дейността на летищата вече е възстановена, полицията разследва случилото се. Това е вторият такъв инцидент тази седмица, след като дронове затвориха за часове летището в Копенхаген в понеделник през нощта.

Любителско видео е запечатало светещ обект, прелитащ над летище "Олборг" в Западна Дания преди да се изгуби в нощното небе. Заради инцидента, летището, което се използва за граждански и военни полети, е затворено в продължение на три часа. Второто по големина летище в Дания, "Билунд", също е затворено за час заради забелязан дрон в района. Дронове са прелетели и над две по-малки летища - "Есберг" и "Сьондерборг" - и военновъздушната база "Скридструп", но работата им не е била засегната. Полицията разследва случаите. Представители на датското правителство съобщиха, че ще обсъдят инцидентите с Европейския съюз и НАТО, но не са решили дали да поискат консултации по член 4-ти в рамките на Алианса. Засега няма доказателства инцидентите да са свързани с Русия.

Според полицията безпилотните летателни средства тази нощ са следвали модела на дроновете, които прекъснаха работата на летището в Копенхаген в понеделник през нощта. Те са били управлявани от способни оператори. От транспортния бранш поискаха спешни мерки.

Матияс Милинг, консултант в Датската транспортна федерация: "Трябва да имаме стратегия, която да позволи установяването на ясни процедури за това как да се справяме с този тип атаки или заплахи за саботаж. Това би дало възможност за по-бързо вземане на решения за неутрализиране на дрона и по-бързо възстановяване на трафика."

Датският министър на транспорта Томас Даниелсен обеща в рамките на месец да представи законопроект с условия, разрешаващи сваляне на дронове, който да влезе в сила от 1 януари догодина.