"София не може да бъде превърната в платен паркинг": В СОС спорят да има или не реформа за паркирането

Предложената реформа за паркиране от кмета на София вече е качена в сайта на Общината за обществено обсъждане. Промените са съгласувани с нагласите на част от гражданите на столицата, защото по темата е направена голяма анкета. Цените на зоните да се увеличат двойно, както и цената на служебните абонаменти, а синята зона да работи и в неделя. Това са част от предложенията на Васил Терзиев и ПП-ДБ. Засега само от БСП са категорично против увеличаване на цените за паркиране.

Но според анкетата, в която са участвали над 22 000 души, зоните трябва да бъдат разширени, а повечето хора са склонни да плащат повече за зона, само и само да могат да си намерят място. Темата коментира отново и лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски, който призова Общинския съвет да спре кмета Терзиев и да спре поскъпването на зоните. От управляващите преди малко пък му отговориха, че по този начин при гласуването ще си проличи кои общински съветници са контролирани от Пеевски.

Симеон Ставрев, ПП-ДБ: "Сега 100% парите потъват в ЦГМ, позволявам си да кажа, как ще построим паркинги и инфраструктура. Няма как. Мисля за разумно групите, които няма да се съобразят с предложението на Делян Пеевски да не поскъпва нищо в София, да постъпят отговорно, да преценят до колко е правилно нашето решение и да помислят, че е правилно да се подкрепи програма за инвестиции." Андрей Зографски, "Спаси София": "4 месеца след първия доклад кметът внесе една много по-слаба версия на реформа. Едва ли това нещо може да бъде наречено реформа. Въпреки че София има голяма нужда от стъпки напред за решаване на проблема с паркирането." Иван Таков, "БСП за България" - председател на Транспортната комисия: "Имаме ясна и трайна позиция от години. И казваме, че София не може да бъде превърната в платен паркинг. На мене ми е ясно по какво се работи. Вместо да се работи по нови паркинги, градският транспорт да стане по удобен и достъпен. Най-лесното нещо е да бръкнеме в джоба на столичани, да ги накажеме с една по-висока такса и така да си решим проблема с паркирането."

