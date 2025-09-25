"Закривам заседанието, което не беше открито": Без кворум и днес в Народното събрание

В Народното събрание отново проблем с кворума - този път липсата му провали изцяло заседанието. Защо се стигна до патовата ситуация?

Наталия Киселова - председател на НС: Уважаеми колеги, видимо е, че има кворум в пленарна зала, но тъй като колегите не се регистрират, мисля че е време да си кажем - до утре в 9 часа. Закривам днешното пленарно заседание, което не беше открито.



Бойко Борисов - председател на ПГ на ГЕРБ-СДС: Виждате, че всички искат да са интересни. Колективната безотговорност е така. Всички знаят, че тази седмица има делегации в Япония, във Франция, в САЩ и затова правят тези номера.



Ивайло Мирчев - ПГ на ПП-ДБ: Ние като опозиция, като народни представители, като политическа сила, която също представлява граждани, имаме наш дневен ред. И в нашия дневен ред сме предложили точки за разглеждане в НС, но те отказват да ги приемат. Като отказват да ги приемат и като са толкова ербап да вземат да си осигурят кворум. Но не могат. Не могат, защото всичките обикалят света.

Петър Петров - ПГ на "Възраждане": Този парламент е изчерпан, той е безсмислен, както се вижда и отношението на представителите на мнозинството, които са предпочели да са в командировки, почивки, делегации, вместо да са тук, защото кворумът е задължение на тъй нареченото управляващо мнозинство - ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН.

Защо не работи НС?

Делян Пеевски - председател на ПГ на "ДПС-Ново начало":

"Защото няма кворум. Защото има отсъстващи депутати. Няма никакъв проблем НС ще работи".



Радостин Василев - ПГ на МЕЧ: Държавата с главно Д не може да събере кворум в залата, за да започне заседание. Това мнозинство не е в състояние от 140 човека, 120 да ги докара в зала, защото са на екскурзия, така наречените делегации. Опозицията не се регистрира, защото не е наша работа да правим кворума на управляващите.

