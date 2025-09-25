Александър Димитров: Ще има нови имена в националния отбор

Александър Димитров официално бе представен за селекционер българския национален отбор по футбол. Треньорът подчерта, че промени в редиците на българите ще има, като обяви и първата такава на официалната пресконференция на базата на БФС в „Бояна“. Сред новините на този етап е завръщането на Петко Христов, който досега отказваше да играе под ръководството на Илиан Илиев.

Той очерта приоритетите пред националите и разказа за своя път досега като наставник във футбола.

"Благодарности към президента Георги Иванов, към членовете на Изпълнителния комитет на федерацията и към спортно-техническия директор Кирил Котев за гласуваното доверие. Ще направим всичко възможно да го оправдаем“, започна новият селекционер на „лъвовете“, който до скоро бе на въпросния пост, но на представителния ни тим за младежи до 21-годишна възраст.

„Няма да забравя 2009 година, когато Ферарио Спасов, лека му пръст, и ръководството ме поканиха да работя с юношеските гарнитури. Като старши треньор минах през националния отбор до 17 години. Имахме първо класиране на елитен кръг, стигнахме и до европейското първенство, една дузпа не ни стигна, за да се класираме на световно първенство.

Взехме и първа точка на европейско първенство. В целия си път гледам ежедневно да се развивам. В моя екип вече има доктор - Явор Вълчинов. Ивайло Йорданов няма нужда от представяне. Николай Чавдаров има голям опит в развитието на младите вратари“, каза специалистът, който представи екипът, с който ще работи в новото предизвикателство.

Треньорът сподели, че ще разчита много на дисциплината в отбора.

„Аз съм треньор, който държи на дисциплината и правилата. Когато някой наруши правилата, няма да има проблем с мен, а ще има проблем с правилниците.“

„Основната цел е да създадем един много добър колектив, една добра атмосфера. Това настроение да го прехвърлим от младежите в първия отбор. Футболистите трябва да са удовлетворени от това, което са направили.“

Селекционерът сподели, че утре (петък) ще станат ясни и имената на българите в чужбина, които ще попаднат в състава на националите за следващите два мача от световните квалификации срещу Турция и Испания.