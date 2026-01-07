Кот д'Ивоар затвори четвъртфиналите на Купата на африканските нации

Кот д'Ивоар стана последният отбор, който си осигури място на четвъртфиналите на Купата на африканските нации, след като постигна победа с 3:0 в осминафинала срещу Буркина Фасо.

Амад Диало вкара първия гол в 20-ата минута и асистира за втория в 32-рата минута, дело на Ян Диоманде. Третото попадение пък бе на сметката на Базумана Туре в 87-ата минута, като футболистът на Хофенхайм бе точен след контраатака.

За място на полуфиналите Кот д'Ивоар ще играе с Египет.