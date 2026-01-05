БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации

Милен Костов
Спорт
Убедителен успех за "суперорлите".

Нигерия
Снимка: БТА
Слушай новината

Нигерия победи Мозамбик с 4:0 в предпоследния осминафинал за Купата на африканските нации. Виктор Осимен попадна под светлините на прожекторите с два гола за победителите.

Нигерийците демонстрираха желанието си за гол още в първите минути на срещата във Фес. Гол на Виктор Осимен в 3-ата минута бе отменен заради засада на нападателя.

Все пак "суперорлите" откриха резултата в 20-ата минута. Адемола Лукман стреля от движение след подаване в наказателното поле на Акор Адамс.

Пет минути по-късно символичните домакини удвоиха преднината си. Виктор Осимен засече подаване във вратарското поле на Акор Адамс.

След почивката възпитаниците на Ерик Шеле продължиха да бележат. Минута и половина след подновяването на играта през второто полувреме Виктор Осимен удвои головата си сметка, като засече пас във вратарското поле на Адемола Лукман.

След двете си асистенции през първата част Акор Адамс записа името си сред голмайсторите четвърт час преди края на редовното време. Нападателят се разписа с плътен шут от вътрешността на пеналтерията.

На четвъртфиналите Нигерия ще се изправи срещу победителя от последния осминафинал между Алжир и ДР Конго.

