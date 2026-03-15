Левски гостува на Берое в опит да съхрани точковата преднина на върха

Мариан Николов от Мариан Николов
Всичко от автора
Чете се за: 03:00 мин.
"Сините“ пристигат в Стара Загора като фаворит, докато домакините се опитват да прекъснат серията си без победа

Берое приема Левски в двубой от 26-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадиона в Стара Загора започва в 17:00 часа, а главен съдия ще бъде Станимир Тренчев.

Левски влиза в мача като лидер в класирането с 59 точки след 25 изиграни срещи. Тимът на Хулио Веласкес се намира в добра форма, след като записа четири победи в последните си пет мача. В предишния кръг "сините“ надделяха трудно над Локомотив Пловдив с 1:0, след точно изпълнена дузпа на Евертон Бала в края на срещата.

От началото на сезона столичани демонстрират стабилност и в двете фази на играта. Те са реализирали 57 попадения, като са допуснали едва 18 гола, което им дава една от най-добрите голови разлики в първенството.

Съвсем различна е ситуацията при Берое. Старозагорци заемат 15-ото място с 19 точки и изпитват сериозни трудности в атака, като са отбелязали само 17 гола от началото на кампанията. "Зелените“ се намират и в серия от пет поредни мача без победа, а в последния кръг загубиха от Добруджа.

В лагера на Левски се очаква с интерес евентуалният дебют на новото попълнение Марко Дуганджич, който може да попадне в групата за срещата. Столичани обаче няма да могат да разчитат на Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, които продължават да се възстановяват от контузии.

Хосу Урибе също подчерта, че "заралии" трябва да покажат характер в трудния момент, в който се намират. Испанският специалист заяви, че единственият път за излизане от кризата е чрез упорита работа и повече точки в следващите мачове.

"Трябва да работим усърдно. Отборът още е в битката. Гледаме напред. Искаме да имаме победи и точки, за да излезем от кризата“, заяви Урибе преди домакинството на старозагорци срещу лидера Левски.

Старши треньорът на "сините“ Хулио Веласкес очаква труден мач и подчерта, че неговият тим не подценява съперника.

"Чака ни още един труден и здрав мач. Със сигурност те ще имат желание да ни победят, но нашият фокус трябва да бъде върху това как ще изиграем двубоя и как ще наложим нашия ритъм“, коментира испанският специалист.

Левски ще се опита да затвърди лидерската си позиция в класирането, докато Берое се нуждае от точки в битката за оцеляване в елита.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК Левски София #ПФК Берое Стара Загора

ТОП 24

Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока катастрофа край Радомир (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха, а четирима са тежко ранени при жестока...
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от Великобритания и САЩ
2
Най-много пари на роднините си у нас са изпратили българи от...
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
3
Макрон предложи да посредничи в преговори между Израел и Ливан
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
4
Войната в Близкия изток: Удари по военни, но не и по петролни цели
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
5
Застудяване, значителна облачност и валежи през новата седмица
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и Юлита"?
6
Островът на раздора – защо разделят "Св. Кирик и...

Най-четени

Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
1
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен...
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
2
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от...
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
3
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за...
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
4
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова,...
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
5
Новият духовен водач на Иран е бил ранен при удари
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с НПО-то на "Петрохан"
6
Прокуратурата: Вдигната е банковата тайна за 44 сметки, свързани с...

Още от: Български футбол

Радостин Кишишев, Стефан Грозданов и Весела Лечева в предаването "Арена спорт"
Радостин Кишишев, Стефан Грозданов и Весела Лечева в предаването "Арена спорт"
Пер-Матиас Хьогмо: Контролирахме мача срещу ЦСКА Пер-Матиас Хьогмо: Контролирахме мача срещу ЦСКА
Чете се за: 02:15 мин.
Христо Янев: Трябва да се изправим и да вървим по пътя, който имаме Христо Янев: Трябва да се изправим и да вървим по пътя, който имаме
Чете се за: 02:22 мин.
Петър Станич: Оставащите мачове са финали за нас Петър Станич: Оставащите мачове са финали за нас
Чете се за: 01:15 мин.
Първа лига: Лудогорец – ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Лудогорец – ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Лъчезар Балтанов: Слаб мач, но трябва да се вдигнем Лъчезар Балтанов: Слаб мач, но трябва да се вдигнем
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се предприемат допълнителни мерки извън обичайно, каза Йордан Божилов
Няма военна заплаха за България, поради което не е необходимо да се...
Чете се за: 05:25 мин.
У нас
Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток Американският президент с призив да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването в Ормузкия проток
Чете се за: 04:17 мин.
По света
Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие Заради войната в Близкия изток: Отлагане на резервации и по-скъпи нощувки по родното Черноморие
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков Нямам съмнение, че БСП ще бъде представена в следващия парламент, каза Крум Зарков
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Остават 5 дни до началото на предизборната кампания
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
София е по-мръсна и това е резултатът от фамозната битка срещу...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Над 48 млн. французи са призовани да гласуват на местните избори
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Раздават наградите "Оскар" за 98 път
Чете се за: 00:32 мин.
По света
