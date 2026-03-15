Левски гостува на Берое в опит да съхрани точковата преднина на върха

Берое приема Левски в двубой от 26-ия кръг на Първа лига. Срещата на стадиона в Стара Загора започва в 17:00 часа, а главен съдия ще бъде Станимир Тренчев.

Левски влиза в мача като лидер в класирането с 59 точки след 25 изиграни срещи. Тимът на Хулио Веласкес се намира в добра форма, след като записа четири победи в последните си пет мача. В предишния кръг "сините“ надделяха трудно над Локомотив Пловдив с 1:0, след точно изпълнена дузпа на Евертон Бала в края на срещата.

От началото на сезона столичани демонстрират стабилност и в двете фази на играта. Те са реализирали 57 попадения, като са допуснали едва 18 гола, което им дава една от най-добрите голови разлики в първенството.

Съвсем различна е ситуацията при Берое. Старозагорци заемат 15-ото място с 19 точки и изпитват сериозни трудности в атака, като са отбелязали само 17 гола от началото на кампанията. "Зелените“ се намират и в серия от пет поредни мача без победа, а в последния кръг загубиха от Добруджа.

В лагера на Левски се очаква с интерес евентуалният дебют на новото попълнение Марко Дуганджич, който може да попадне в групата за срещата. Столичани обаче няма да могат да разчитат на Карл Фабиен и Мустафа Сангаре, които продължават да се възстановяват от контузии.

Хосу Урибе също подчерта, че "заралии" трябва да покажат характер в трудния момент, в който се намират. Испанският специалист заяви, че единственият път за излизане от кризата е чрез упорита работа и повече точки в следващите мачове.

"Трябва да работим усърдно. Отборът още е в битката. Гледаме напред. Искаме да имаме победи и точки, за да излезем от кризата“, заяви Урибе преди домакинството на старозагорци срещу лидера Левски.

Старши треньорът на "сините“ Хулио Веласкес очаква труден мач и подчерта, че неговият тим не подценява съперника.

"Чака ни още един труден и здрав мач. Със сигурност те ще имат желание да ни победят, но нашият фокус трябва да бъде върху това как ще изиграем двубоя и как ще наложим нашия ритъм“, коментира испанският специалист.

Левски ще се опита да затвърди лидерската си позиция в класирането, докато Берое се нуждае от точки в битката за оцеляване в елита.