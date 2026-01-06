Алжир се класира за четвъртфиналите след продължения

Алжир си извоюва място сред най-добрите осем на Купата на африканските нации след драматичен успех с 1:0 над ДР Конго след продължения. Срещата предложи малко положения, но развръзката дойде в самия край и наклони везните в полза на „пустинните лисици“.

Двубоят на стадион „Принц Мулей Хасан“ в Рабат премина под знака на тактическото надлъгване. Двата отбора действаха предпазливо, рядко поемаха рискове и логично редовното време приключи без голове.

Решаваща се оказа намесата на селекционера на Алжир Владимир Петкович в продълженията. В 113-ата минута той пусна в игра Адил Булбина, а резервата се превърна в големия герой. Само шест минути по-късно Булбина нахлу по левия фланг и с мощен удар под гредата от границата на наказателното поле не остави никакъв шанс на вратаря на ДР Конго.

С този късен гол Алжир подпечата класирането си за четвъртфиналите, където на 10 януари го очаква сериозно предизвикателство срещу Нигерия.