БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Алжир се класира за четвъртфиналите след продължения

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Предстои сблъсък с един от фаворитите - Нигерия.

алжир класира четвъртфиналите продължения
Слушай новината

Алжир си извоюва място сред най-добрите осем на Купата на африканските нации след драматичен успех с 1:0 над ДР Конго след продължения. Срещата предложи малко положения, но развръзката дойде в самия край и наклони везните в полза на „пустинните лисици“.

Двубоят на стадион „Принц Мулей Хасан“ в Рабат премина под знака на тактическото надлъгване. Двата отбора действаха предпазливо, рядко поемаха рискове и логично редовното време приключи без голове.

Решаваща се оказа намесата на селекционера на Алжир Владимир Петкович в продълженията. В 113-ата минута той пусна в игра Адил Булбина, а резервата се превърна в големия герой. Само шест минути по-късно Булбина нахлу по левия фланг и с мощен удар под гредата от границата на наказателното поле не остави никакъв шанс на вратаря на ДР Конго.

С този късен гол Алжир подпечата класирането си за четвъртфиналите, където на 10 януари го очаква сериозно предизвикателство срещу Нигерия.

#Национален отбор на Алжир по футбол #Купа на африканските нации 2025

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
2
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
4
България и еврото: Как се справят учениците с новата валута?
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
5
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
6
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
6
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски

Още от: Национални отбори

Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Нигерия разгроми Мозамбик за място на 1/4-финалите на Купата на африканските нации
Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите Египет победи Бенин след продължения за място на четвъртфиналите
Чете се за: 01:52 мин.
Камерун е четвъртфиналист в турнира за Купата на африканските нации Камерун е четвъртфиналист в турнира за Купата на африканските нации
Чете се за: 01:30 мин.
Димитър Пенев в предаването "Зала на славата" Димитър Пенев в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 02:17 мин.
Мароко намери място на четвъртфиналите Мароко намери място на четвъртфиналите
Чете се за: 01:10 мин.
Истории от Световните първенства – 1970 Истории от Световните първенства – 1970
Чете се за: 14:20 мин.

Водещи новини

Започна изплащането на първите пенсии в евро
Започна изплащането на първите пенсии в евро
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро Опашки пред пощите в Бургас: Пенсионерите получават първите си пенсии в евро
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Ивановден е! Ивановден е!
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната Жълт и оранжев код за опасно време в различни райони на страната
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Последна почит към Брижит Бардо - Сен тропе се сбогува с кино иконата
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Тръмп иска да купи Гренландия, но не изключва и използването на...
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Венецуела ще прехвърли петрол на САЩ
Чете се за: 01:00 мин.
По света
След срещата на "Коалицията на желаещите": САЩ се...
Чете се за: 01:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ