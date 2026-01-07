Бившият национал Матиас Замер смята, че Мануел Нойер трябва да се завърне в германския национален отбор за Мондиал 2026

Мануел Нойер трябва да се завърне в германския национален отбор за световното първенство през лятото, защото ветеранът вратар „все още е изключителен“, каза бившият национал Матиас Замер.

„Мануел е вратар от световна класа с огромна харизма. Освен това, той има характер от световна класа“, заяви Замер пред седмичника "Шпорт Билд".

„Мануел е толкова добър, че трябва да го имаш в тима. Не виждам сценарий, в който той да не е от полза за отбора. Но той самият трябва да го иска“, добави той.

39-годишният Нойер от Байерн Мюнхен се оттегли от националния отбор след Евро 2024. Той е заявявал няколко пъти, че няма да се завърне в Бундестима. Неговият наследник като номер 1 Марк-Андре тер Щеген, беше извън игра с месеци този сезон след операция на гърба, а Оливър Бауман от Хофенхайм игра във всичките шест квалификации за Световното първенство.

Тер Щеген вече не е първи страж в Барселона и напусна лагера на тима в Саудитска Арабия за мача от Суперкупата на Испания, за да се подложи на медицински тестове.