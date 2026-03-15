Унион Берлин излъга Фрайбург

Унион Берлин спечели за осми път в Бундеслигата. Тимът победи минимално при гостуването си на Фрайбург с 1:0 в мач от 26-ия кръг.

Скъпоценното попадение за тима от германската столица вкара кореецът Ву-Йеон Джон след самостоятелна акция. Той стреля силно в долния десен ъгъл, като вратарят Ноа Атиболу нямаше какво да направи.

Двата тима са съседи в класирането, като Фрайбург остава на осмо място с 34 точки, а Унион Берлин вече е на девета позиция с 31.