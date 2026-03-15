Комо обърна Рома

Комо фиксира четвърта поредна победа в Серия А. Момчетата на Сеск Фабрегас надделяха над Рома с 2:1 в мач от 29-ия кръг, който се изигра на техен терен.

Така тимът заема четвъртото място с 54 точки и вече е с три пред „джалоросите“, а Ювентус е между тях с 51.

Лидер в класирането на италианското първенство е Интер, който води с осем точки на Милан, девет на Наполи и 14 на "синьо-белите".

Комо надигра тотално Рома, владееше повече топката и отправи 22 на три удара, но гостите от столицата бяха тези, които поведоха. Това се случи в седмата минута с попадение на Дониел Мален от дузпа. От този момент Комо натисна и пропусна четири положения само през първото полувреме, но домакините стигнаха до изравняване в 59-ата минута чрез Анастасиос Дувикас.

Пет минути след гола Уесли Франса от Рома бе изгонен с втори жълт картон и останалото бе лесно за Комо. В 79-ата минута Диего Карлос се разписа от близко разстояние за крайното 2:1, което оставя Рома с две поредни загуби и без успех от три кръга.