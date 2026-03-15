Равенство между Олимпик Лион и Льо Авър в Лига 1

В друг мач от френското първенство Тулуза надви Мец в края.

Тимът на Олимпик Лион завърши 0:0 при гостуването си на скромния Льо Авър. Така отборът на Пауло Фонсека пропусна възможността да се изравни по точки с третия Олимпик Марсилия. Първото полувреме на срещата завърши без голова, а още в 55-ата минута бе изгонен с червен картон Стефан Загаду от Льо Авър. Въпреки че Лион осъществи натиск, на практика почти не стигна до чисто положение, освен няколко разбърквания. Льо Авър дори имаше възможност да спечели трите точки след удар на Лоик Него. Домакините са на 14-о място с 27 точки.

Тулуза победи драчатично Мец с 4:3, като победното попадение дойде в деветата минута на добавеното време. Мачът мина през обрати, като Арон Донум и Ян Гбоо изведоха "виолетовите" напред в резултата с 2:0, но Мец изравни още преди почивката чрез Натан Мбала и Кофи Куао. Гбоо вкара втория си гол за Тулуза в добавеното време на първата част за 3:2. Две минути преди края на редовното време Гиорги Абуашвили изравни за Мец. Когато домакините смятаха, че са спечелили точката, словакът Марио Сауер донесе победата на Тулуза с гол буквално в последните секунди. Така "виолетовите" са на 11-о място с 36 точки, а Мец остава на последен с 13.

#Лига 1 2025/2026 #ФК Льо Авър #ФК Тулуза #ФК Мец #ФК Олимпик Лион

