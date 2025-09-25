Всяко училище само ще определя как да прилага забраната за телефони в училище

Всяко училище само ще определя чрез правилника си как да прилага забраната за ползване на електронни устройства в училище.

Възможни варианти за училищата са събиране на мобилните телефони на входа сутрин или преди всеки час. Така в някои училища децата ще имат достъп до телефоните само междучасията, но това увеличава риска от нарушения.

Голяма част от учителите се въздържат да налагат санкции поради свързаната с това административна тежест и възможността за обжалване. Министерството на образованието предвижда по-леки наказания преди пълна санкция, а санкциите да се налагат чрез директно вписване в дневника, а не чрез издаване на заповеди, което ще улесни процеса.

Пълната забрана за мобилни устройства по време на час влиза в сила през ноември.