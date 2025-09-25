Кристина Ташева: Извървяхме целия път през последните години

В националния отбор на България по естетическа групова гимнастика е извървял своя дълъг, но успешен път, след в края на миналата седмица триумфира на европейското първенство в Будапеща. На това мнение е Кристина Ташева, която е треньор и на жените, и на девойките, които на свой ред спечелиха среброто на въпросния шампионат.

За женския отбор това е първа европейска титла, като той вече има и световна. В ефира на „Денят започва“ по БНТ треньорката разказа с какво техният спорт се отличава от художествената гимнастика.

„Да, винаги има едно сравнение между гимнастическите спортове, защото спецификата на всеки спорт е различна, но основата е една и съща. Отново има гимнастически елементи, изисква се гъвкавост и много ловкост в тялото, за да се справяш с всички тези неща. Да, ключовото при нас е хореографията – това как ще бъде направено дадено съчетание, тъй като трябва да се съчетае изкуство с вид спорт, който да не е банален и да бъде разбираем, и да докосва хората, които го гледат. Това прави изключително сложна задачата. Също така това е и доста силов спорт, който е много труден за издръжливост, тъй като се играе много дълго в изключителна динамика и всичко това е съчетано в синхрон“, уточни Ташева.

„Всичко трябва да е съобразено с музика, да се разказва една история през цялото съчетание и момичетата да изрисуват фигури на килима, които да се сменят незабележимо за хората и това прави много атрактивен нашия спорт, и много лесно достижим за нашата публика, допълни тя.

Яна Стайкова е сред важните фигури в състава на жените. Гимнастичката разказа какво е помогнало на женския отбор да триумфира с титлата в унгарската столица.

„Аз от много малка тренирам естетическа гимнастика. Първо бях в националния отбор за девойки, оттам започнах. След това влязох в женския тим през 2022 година и от тогава отборът се промени. От около 10 години се движим тези деца. Ключовото за титлата в Будапеща може би бе това, че имахме тренировки за физическа подготовка, психически, че успяхме да се съберем, да бъдем възможно най-концентрирани и тази сплотеност, която е задължителна за един отбор“, каза състезателката.

Далия Иванова отдаде успеха на девойките, които спечелиха среброто, на концентрацията.

„Разбира се, че се зарадвахме на среброто, за нас беше много важно. Мисля, че успяхме да се концентрираме и да си свършим работата на първо място. Това е първият такъв успех в историята на естетическата гимнастика при девойките. Работихме много по съчетанието, това е с много израз, сила и присъствие на килима“, сподели Иванова.

От своя страна Ташева коментира и как се развива естетическата гимнастика в България.

„Истината е, че нашият спот датира в България от 23 години. През годините имаме много успехи, не се говори много за това, но ги има. Имали сме много дълъг път, за да стигнем до световна титла. Това се случи за първи път през 2022 г. със същия отбор, който сега стана европейски шампион. Преди това сме били многократно вицесветовни шампионки, много трудно се достига до това, защото в нашия спорт от всяка държава имат право два отбора да се класират, а не само един, което прави конкуренцията още по-трудна. При нас силните страни са Финландия, Естония, Русия, Украйна и Беларус. Когато се класират по два отбора от тези държави, това да пробиеш до стълбичката е изключително трудни. Смятам, че в последните години извървяхме целия този път, учили сме се много, защото е специфично и различно. С много труд, постоянство и любов правим цялото това нещо. Мисля, че това е ключът към големите успехи“, сподели треньорката.

Повече от гостуването на Кристина Ташева, Яна Стайкова и Далия Иванова гледайте във видеото!