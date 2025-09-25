Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има координирани мрежи в САЩ

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще подпише указ тази седмица за разбиване на радикалния ляв тероризъм в страната.

Американският президент твърди, че има леви терористични мрежи и че именно те стоят зад убийството на политическия активист Чарли Кърк.

Заявлението идва след стрелба срещу офис на имиграционните власти в Далас. Нападателят взе една жертва и рани тежко двама преди да се самоубие.

Няма пострадали агенти. Първоначалните данни сочат идеологически мотив. На неизстреляните патрони е имало гравирани надписи срещу федералната агенция.

Администрацията на Доналд Тръмп използва агресивно имиграционните служби срещу нелегално пребиваващи.