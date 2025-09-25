Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има координирани мрежи в САЩ

Американският президент ще подпише указ за разбиване на радикалния ляв тероризъм
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще подпише указ тази седмица за разбиване на радикалния ляв тероризъм в страната.
Американският президент твърди, че има леви терористични мрежи и че именно те стоят зад убийството на политическия активист Чарли Кърк.
Заявлението идва след стрелба срещу офис на имиграционните власти в Далас. Нападателят взе една жертва и рани тежко двама преди да се самоубие.
Няма пострадали агенти. Първоначалните данни сочат идеологически мотив. На неизстреляните патрони е имало гравирани надписи срещу федералната агенция.
Администрацията на Доналд Тръмп използва агресивно имиграционните служби срещу нелегално пребиваващи.