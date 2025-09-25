БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп в борба с "левия тероризъм": Твърди, че има координирани мрежи в САЩ

Христо Ценов
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Американският президент ще подпише указ за разбиване на радикалния ляв тероризъм

Доналд Тръмп
Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще подпише указ тази седмица за разбиване на радикалния ляв тероризъм в страната.

Американският президент твърди, че има леви терористични мрежи и че именно те стоят зад убийството на политическия активист Чарли Кърк.

Заявлението идва след стрелба срещу офис на имиграционните власти в Далас. Нападателят взе една жертва и рани тежко двама преди да се самоубие.

Няма пострадали агенти. Първоначалните данни сочат идеологически мотив. На неизстреляните патрони е имало гравирани надписи срещу федералната агенция.

Администрацията на Доналд Тръмп използва агресивно имиграционните служби срещу нелегално пребиваващи.

