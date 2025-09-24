БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху...
Чете се за: 03:42 мин.
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще...
Чете се за: 02:42 мин.
Водната криза в Брезник ще продължи поне до лятото...
Чете се за: 04:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Стрелбата срещу офис на имиграционните власти в Далас: Двама убити, един ранен, нападателят се самоуби

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Според полицията той е открил огън от покрива на близка жилищна сграда, вероятно със снайпер

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Двама убити и един ранен в критично състояние при стрелба срещу офис на имиграционните власти в Далас. Нападателят се е самоубил.

Според полицията той е открил огън от покрива на близка жилищна сграда, вероятно със снайпер. Жертвите са били сред задържаните от имиграционните. Няма пострадали агенти.

Първоначалните данни сочат идеологически мотив. На неизстреляните патрони е имало гравирани надписи срещу федералната агенция.

Администрацията на Доналд Тръмп използва агресивно имиграционните служби срещу нелегално пребиваващи. През последните месеци има серия от нападения срещу обекти на американската федерална агенция.

Последвайте ни

ТОП 24

Българка е осъдена на три години затвор в Русия
1
Българка е осъдена на три години затвор в Русия
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия – ще бъдем безкомпромисни", заяви директорката
2
Насилие между ученички: "Агресията не се лекува с агресия...
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на България"
3
Александър Николов в поредицата "Спортните таланти на...
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на телефоните
4
Картите за градския транспорт влизат в дигиталните портфейли на...
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски от К2
5
Полякът Анджей Баргел - първият в света осъществил спускане със ски...
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен климат, а ние не питаме учените“
6
Проф. Христо Пимпирев: „България върви към полупустинен...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Откриха втори спътник на Земята
2
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
3
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
5
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: САЩ и Канада

Премиерът Желязков ще произнесе реч пред ООН тази вечер
Премиерът Желязков ще произнесе реч пред ООН тази вечер
Тръмп: Изглежда имаме сделка за Газа Тръмп: Изглежда имаме сделка за Газа
Чете се за: 02:20 мин.
САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания САЩ налагат санкции срещу сръбската петролна компания
Чете се за: 02:27 мин.
Тръмп: Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг Тръмп: Няма да позволя на Израел да анексира Западния бряг
Чете се за: 00:42 мин.
Повдигнаха две обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми Повдигнаха две обвинения срещу бившия директор на ФБР Джеймс Коми
Чете се за: 00:52 мин.
България подкрепи инициативите на ООН за безопасен и надежден изкуствен интелект България подкрепи инициативите на ООН за безопасен и надежден изкуствен интелект
Чете се за: 02:57 мин.

Водещи новини

Томислав Дончев: Около 200 млн. лева по ПВУ зависят от реформата за Антикорупционната комисия
Томислав Дончев: Около 200 млн. лева по ПВУ зависят от реформата за...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще градят стена срещу дронове От Финландия до България: Държавите от източния фланг ще градят стена срещу дронове
Чете се за: 02:42 мин.
По света
След скандалния клип с насилие между ученички - какво казват психолозите? След скандалния клип с насилие между ученички - какво казват психолозите?
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
"Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти "Като блокада е": Километрични задръствания по АМ "Тракия" от и за София заради ремонти
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Водният режим в Плевен остава, екоминистърът с критики към ВиК
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Тодор Алексиев: С цялото си сърце вярвам в победата
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Крадци се опитаха да задигнат демонтираните части от Паметника на...
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
На фона на освирквания и протести: Пред ООН Нетаняху осъди...
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ