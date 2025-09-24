Стрелбата срещу офис на имиграционните власти в Далас: Двама убити, един ранен, нападателят се самоуби

Двама убити и един ранен в критично състояние при стрелба срещу офис на имиграционните власти в Далас. Нападателят се е самоубил.

Според полицията той е открил огън от покрива на близка жилищна сграда, вероятно със снайпер. Жертвите са били сред задържаните от имиграционните. Няма пострадали агенти.

Първоначалните данни сочат идеологически мотив. На неизстреляните патрони е имало гравирани надписи срещу федералната агенция.

Администрацията на Доналд Тръмп използва агресивно имиграционните служби срещу нелегално пребиваващи. През последните месеци има серия от нападения срещу обекти на американската федерална агенция.