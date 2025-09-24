Най-старата обсерватория у нас отваря врати в София след ремонт и реставрация

Обсерваторията към Софийския университет е с нов облик. Реставрирани са петте ѝ сгради, дворното пространство, както и басейнът с емблематичната скулптура. Ремонтът не мина без скандали и трудности. Всичко това обаче остава в историята и в събота, когато е есенният Световен ден на астрономията, ще бъде официалното откриване на обсерваторията. В нея от години има кръжок по астрономия - лекционен и практически. Има възможност и за платени посещения.

След двугодишен ремонт и напрежение на моменти обсерваторията вече е готова да посреща посетители.

Доц. Евгени Овчаров, ръководител на Обсерваторията към СУ "Св. Климент Охридски": "Помещенията са напълно функционални, няма течове, така че обсерваторията може да продължи своя живот и да посреща професионалисти и любители."

Това богатство в центъра на София е най-старата обсерватория у нас и една от първите на Балканите.

Доц. Евгени Овчаров, ръководител на Обсерваторията към СУ "Св. Климент Охридски": "От тук е давано точното време за цяла България. Със закон в държавен вестник, 1942 година, до 1986 година тук е била службата за "Точно време" като точното време е сверявано по звездите буквално с наблюдение, със специален телескоп, т. нар. меридианен кръг."

Тук се намира и най-старият телескоп на постоянен фундамент в България.

Доц. Евгени Овчаров, ръководител на Обсерваторията към СУ "Св. Климент Охридски": "Основната цел на обсерваторията е да се обучават бъдещите професионални астрономи, макар да сме в центъра на София за първи стъпки в наблюдателната астрономия, това място е прекрасно. Големият купол на обсерваторията, в който се намираме, е една от двете най-стари сгради на обсерваторията и въобще първите сгради, които са построени за целите на Висшето училище, на СУ, както се е наричал тогава. Големият купол на обсерваторията и сградата с часовника са от 1897 година, тогава е монтиран и този телескоп и не е спирал своята дейност през всичките тези години."

Емблематична е статуята на момче, държащо комета в ръка и седнало върху планетата Земя. Кометите в известен смисъл са символ на живота, тъй като се смята, че именно те са донесли вода на Земята.

Снимки: Десислава Кулелиева/БНТ

От 1976 г. обсерваторията е обявена за паметник на културата. Правят се стъпки и за това тя да се превърне в обект от национално значение.