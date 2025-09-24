БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 04:22 мин.
По света
тръмп русия хартиен тигър украйна победи
Снимка: АП/БТА
Завой на 180 градуса в позицията на американския президент Доналд Тръмп за войната в Украйна. След среща с украинския си колега Володимир Зеленски, Тръмп написа в социалната си мрежа, че Украйна може не само да спечели войната, но и да си върне окупираните територии. Посланието предизвика одобрение, но мнозина не скриха и скептицизма си. Още за най-проукрианския пост на Тръмп до момента и за реакциите на Киев, Москва и по света.

Един пост от 280 думи, в който президентът Доналд Тръмп не само изразява подкрепа за Украйна, но и критика към Русия.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "С време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и, в частност, на НАТО, възстановяването на първоначалните граници, откъдето започна тази война, е напълно възможно. Защо не?"

Посланието е уникално по най-малко две причини. Първата: Тръмп допуска, че Украйна може да надделее над по-големия си враг, и втората - само допреди месец Тръмп твърдеше, че за да се сложи край на войната, Украйна трябва да отстъпи територии.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Русия води безмислена война от три години и половина. Една истинска военна сила би трябвало да спечели за по-малко от седмица. Това не отличава Русия. Всъщност, това я кара да изглежда като „хартиен тигър“.

В посланието си Тръмп се ангажира единствено американските оръжейни доставки към НАТО да не спират.

Доналд Тръмп, президент на Съединените щати: "Путин и Русия имат голям икономически проблем, време е Украйна да действа. Във всички случаи, желая на двете страни всичко хубаво. Ние ще продължим доставките на оръжие за НАТО, а НАТО да прави с тях каквото си пожелае. Късмет на всички."

На въпрос на репортер към Володимир Зеленски дали постът на американския му колега ще се превърне в повратна точка и ще "промени правилата на играта", той отговори така:

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Тръмп само по себе си променя правилата на играта. Измежду нас, само Тръмп може - към днешната дата, от играчите по света, да променя играта.“

В края на срещата си с журналисти не скри задоволството си.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Голяма промяна, този пост на Тръмп е голяма промяна. Много позитивна..."

Умерена радост, но и скептицизъм - така се прие постът на Доналд Тръмп от международната общност. Опасенията са, че той много бързо може да смени позицията си. Въпрос на един телефонен разговор, коментираха анализатори. А Москва омаловажи публикацията на Тръмп.

Дмитрий Песков, говорител на Кремъл: "Вчера Тръмп и Зеленски се срещнаха. И разбира се, президентът Тръмп е чул версията на Зеленски за това какво точно се случва. И вероятно, тази версия е причината за поста, който последва. Русия не е тигър. Тя е мечка. Няма такова нещо като хартиена мечка."

По думите на Песков Русия е достатъчно стабилна икономически, въпреки че изпитва определени трудности. Не е ясно какво точно е провокирало смяната на позицията на Тръмп. В разговор с френския си колега Еманюел Макрон той леко повдига завесата и споделя, че е разбрал, че отношенията му с Путин не означават нищо и няма да помогнат за прекратяване на войната в Украйна. И Макрон, и върховният представител на ЕС за външна политика и сигурност Кая Калас, приветстваха посланието на Тръмп.

#хартиен тигър #Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #Владимир Путин

