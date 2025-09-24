БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? -...
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Проведе се 68-ото издание на легендарно състезание с газови балони в Европа

Високо в небето на Европа започна величествено пътешествие на 24 екипажа с газови балони. Балоните излетяха за 68-ма година от Мец, Франция.

Това легендарно състезание, чиито корени датират от 1906 година, предизвиква пилотите да овладеят ветровете и да изминат огромни разстояния без да докосват земята. То е изпитание за издръжливост, прецизност и приключение.

Балоните преминаха над различни европейски пейзажи, като епичното пътуване приключи в Румъния. Швейцарският екип на Курт Фриден и Паскал Битпрехтигер извоюва победата. Те кацнаха край Дунав след невероятните 1358 километра. Прекараха близо 3 дни във въздуха.

Малко след тях, екипи от Германия и Франция също се приземиха в района, отбелязвайки триумфалния край на тазгодишното състезание.

На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в...
Сериалът на БНТ "Те, вълните" грабна голямата награда на варненския фестивал "Златна роза"
Сериалът на БНТ "Те, вълните" грабна голямата награда на...

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Откриха втори спътник на Земята
Откриха втори спътник на Земята
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Мечка е нападнала ферма в Северна Гърция
Мечка е нападнала ферма в Северна Гърция
Кибератака е причината за срива в дейността на няколко летища в Европа Кибератака е причината за срива в дейността на няколко летища в Европа
Над 70 спасителни акции след бури и свлачища в Ломбардия Над 70 спасителни акции след бури и свлачища в Ломбардия
Франция призна Палестина Франция призна Палестина
Джими Кимъл се върна в ефир, но не всички го искат Джими Кимъл се върна в ефир, но не всички го искат
Тръмп: „Украйна може да си върне всички територии“ Тръмп: „Украйна може да си върне всички територии“
Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Желязков за руския газ: България ще се присъедини към решенията на ЕС
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ) Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ)
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за...
Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи...
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат...
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
