Проведе се 68-ото издание на легендарно състезание с газови балони в Европа

Високо в небето на Европа започна величествено пътешествие на 24 екипажа с газови балони. Балоните излетяха за 68-ма година от Мец, Франция.

Това легендарно състезание, чиито корени датират от 1906 година, предизвиква пилотите да овладеят ветровете и да изминат огромни разстояния без да докосват земята. То е изпитание за издръжливост, прецизност и приключение.

Балоните преминаха над различни европейски пейзажи, като епичното пътуване приключи в Румъния. Швейцарският екип на Курт Фриден и Паскал Битпрехтигер извоюва победата. Те кацнаха край Дунав след невероятните 1358 километра. Прекараха близо 3 дни във въздуха.

Малко след тях, екипи от Германия и Франция също се приземиха в района, отбелязвайки триумфалния край на тазгодишното състезание.