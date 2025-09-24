Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност официално потвърди, че кибератака е причината за срива в дейността на няколко летища в Европа.

Летищата в Лондон, Брюксел и Берлин са засегнати, което води до огромни опашки, закъснения и отменени полети за пътниците.

Атакувана е компания доставчик на софтуер, използван за регистрация на пътници. Засегнатата компания обясни, че е в последния етап от възстановяване на мрежата и възобновяване на операциите в пълен режим. Кибератаката е извършена със софтуер, който изисква откуп за възстановяване на функционалността. Видът му е установен и разследването продължава.

Говорителят на Европейската комисия заяви, че безопасността на полетите и контролът на трафика на летищата не са засегнати от кибератаките.