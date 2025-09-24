Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100 000 лева

Съветникът на президента по правни въпроси Пламен Узунов осъди прокуратурата заради незаконно обвинение. На първа инстанция му е присъдено обезщетение в размер на 100 000 лева.

Разпространените от прокуратурата чатове между Пламен Узунов и Пламен Бобоков с интерпретации са една от основните причини Пламен Узунов да осъди държавното обвинение, става ясно от съдебното решение. Съдът е приел, че по този начин прокуратурата и Иван Гешев (по това време главен прокурор) са нарушили презумпцията за невиновност. В публичните си изяви главният прокурор е обявил Узунов за виновен без това да е доказано с влязла в сила присъда.

„Направените изявления, включително послания в смисъл, че прокуратурата ще продължи действията си за разследване и ангажиране на наказателна отговорност на лица „независимо от служебното им положение, социален статус и политическа принадлежност“, целящи според текста „възстановяване на доверието в правосъдието и преодоляване на разбирането за недосегаемост на определени лица“, съдът преценява като несъвместими с изискването на ЕСПЧ публичната информираност да бъде осъществявана без внушаване на вина. Подобно въздействие е засилено и чрез публичното изявление на Главния прокурор по повод на конкретния случай, както и чрез допуснатото словесно определяне на ищеца като „съветник по корупция и правни въпроси“, впоследствие определено като „лапсус“, но последвано от коментар: “Ние показваме мрежа от зависимости - политически на всички нива… Не могат да се правят компромиси за това, че един е част от президенството… Колкото повече работим, толкова повече ще излиза от мрежата от зависимости”. Тези изявления създават впечатление за предопределеност на вина. “

След време прокуратурата сама е прекратила делото. Така на практика се оказва, че демонстративното влизане за претърсване в президентството през лятото на 2020 година и задържането на Пламен Узунов са незаконни. Причинили са му сериозни вреди. В съдебното решение пише:

„С първите предприети действия ищецът започнал да се чувства зле и да страда от непрестанно главоболие, обща напрегнатост, безсъние и сърцебиене. Към момента на задържането му под стража - на 09.07.2020 г., ищецът бил с високо кръвно налягане, сърдечна аритмия и постоянно главоболие, констатирани от екип на Спешна медицинска помощ, но въпреки това било разпоредено полицейско задържане, конвоиране до гр. София и последващо 72-часово задържане, които действия освен ненужни и ограничаващи личната му свобода, застрашавали и здравето на ищеца..“

Мотивите се допълват:

„Здравословното му състояние се е влошило, името му е било уронено, престижът му на държавен служител от най-високите нива на държавната йерархия - също.

Неоснователно е бил лишен от допуск до класифицирана информация, от ловното си оръжие и възможност да ловува, забранено му е било да пътува в чужбина и това е затруднило служебните му функции на президентски секретар по правни въпроси.

Съдът е приел, че това публично опозоряване и обвинение в тежки престъпления, които не е извършил, са довели Пламен Узунов до високи нива на стрес и до тежки хронични заболявания, които трябва да бъдат контролирани доживот.

Пламен Узунов беше задържан и обвинен за участие в сговор с бизнесмена Пламен Бобоков и за длъжностно престъпление през 2020 година. През 2023 г. делото беше прекратено от прокуратурата. Разследването срещу Узунов и Бобоков започна през лятото на 2020 г.Тогава от спецпрокуратурата разпространиха скрийншотове на съобщения между Узунов и Бобоков и тогавашния окръжния прокурор от Русе Николай Николов. Експертиза по делото е посочила, че Узунов е възприел случилото му се като злонамерена атака. Преживените ограничения и накърняване на доброто име му довели повишено артериално налягане и захарен диабет, пише в съдебното решение.

Решението може да се обжалва пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдебното решение вижте тук.