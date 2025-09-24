БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 00:52 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:25 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100 000 лева

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Запази

Решението може да се обжалва пред Софийския апелативен съд

съветникът президента пламен узунов осъди прокуратурата 100 000 лева
Снимка: БНТ, архив
Слушай новината

Съветникът на президента по правни въпроси Пламен Узунов осъди прокуратурата заради незаконно обвинение. На първа инстанция му е присъдено обезщетение в размер на 100 000 лева.

Разпространените от прокуратурата чатове между Пламен Узунов и Пламен Бобоков с интерпретации са една от основните причини Пламен Узунов да осъди държавното обвинение, става ясно от съдебното решение. Съдът е приел, че по този начин прокуратурата и Иван Гешев (по това време главен прокурор) са нарушили презумпцията за невиновност. В публичните си изяви главният прокурор е обявил Узунов за виновен без това да е доказано с влязла в сила присъда.

„Направените изявления, включително послания в смисъл, че прокуратурата ще продължи действията си за разследване и ангажиране на наказателна отговорност на лица „независимо от служебното им положение, социален статус и политическа принадлежност“, целящи според текста „възстановяване на доверието в правосъдието и преодоляване на разбирането за недосегаемост на определени лица“, съдът преценява като несъвместими с изискването на ЕСПЧ публичната информираност да бъде осъществявана без внушаване на вина. Подобно въздействие е засилено и чрез публичното изявление на Главния прокурор по повод на конкретния случай, както и чрез допуснатото словесно определяне на ищеца като „съветник по корупция и правни въпроси“, впоследствие определено като „лапсус“, но последвано от коментар: “Ние показваме мрежа от зависимости - политически на всички нива… Не могат да се правят компромиси за това, че един е част от президенството… Колкото повече работим, толкова повече ще излиза от мрежата от зависимости”. Тези изявления създават впечатление за предопределеност на вина. “

След време прокуратурата сама е прекратила делото. Така на практика се оказва, че демонстративното влизане за претърсване в президентството през лятото на 2020 година и задържането на Пламен Узунов са незаконни. Причинили са му сериозни вреди. В съдебното решение пише:

„С първите предприети действия ищецът започнал да се чувства зле и да страда от непрестанно главоболие, обща напрегнатост, безсъние и сърцебиене. Към момента на задържането му под стража - на 09.07.2020 г., ищецът бил с високо кръвно налягане, сърдечна аритмия и постоянно главоболие, констатирани от екип на Спешна медицинска помощ, но въпреки това било разпоредено полицейско задържане, конвоиране до гр. София и последващо 72-часово задържане, които действия освен ненужни и ограничаващи личната му свобода, застрашавали и здравето на ищеца..“

Мотивите се допълват:

„Здравословното му състояние се е влошило, името му е било уронено, престижът му на държавен служител от най-високите нива на държавната йерархия - също.

Неоснователно е бил лишен от допуск до класифицирана информация, от ловното си оръжие и възможност да ловува, забранено му е било да пътува в чужбина и това е затруднило служебните му функции на президентски секретар по правни въпроси.

Съдът е приел, че това публично опозоряване и обвинение в тежки престъпления, които не е извършил, са довели Пламен Узунов до високи нива на стрес и до тежки хронични заболявания, които трябва да бъдат контролирани доживот.

Пламен Узунов беше задържан и обвинен за участие в сговор с бизнесмена Пламен Бобоков и за длъжностно престъпление през 2020 година. През 2023 г. делото беше прекратено от прокуратурата. Разследването срещу Узунов и Бобоков започна през лятото на 2020 г.Тогава от спецпрокуратурата разпространиха скрийншотове на съобщения между Узунов и Бобоков и тогавашния окръжния прокурор от Русе Николай Николов. Експертиза по делото е посочила, че Узунов е възприел случилото му се като злонамерена атака. Преживените ограничения и накърняване на доброто име му довели повишено артериално налягане и захарен диабет, пише в съдебното решение.

Решението може да се обжалва пред САС в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Съдебното решение вижте тук.

#осъди прокуратурата #съветник на президента #пламен узунов

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Откриха втори спътник на Земята
4
Откриха втори спътник на Земята
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Сигурност и правосъдие

Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
10358
Чете се за: 01:10 мин.
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
30367
Чете се за: 01:40 мин.
Съдът отхвърли искания на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии по делото Съдът отхвърли искания на защитата на Благомир Коцев за отвод на съдии по делото
Чете се за: 00:55 мин.
8 месеца условно и 200 лева глоба за Калина Сакскобургготска 8 месеца условно и 200 лева глоба за Калина Сакскобургготска
Чете се за: 00:47 мин.
България е домакин на международната летателна тренировка "Спартан" България е домакин на международната летателна тренировка "Спартан"
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ
Чете се за: 01:25 мин.
По света
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община 4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат от Столичната община
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100 000 лева Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100 000 лева
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Подводно пристанище до крепостта Ерите разкри експедиция край нос...
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
Чете се за: 03:27 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ