БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
0
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 24.09.2025 г., 12:30 ч.
от
БНТ
A+
A-
12:30, 24.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
12:12, 24.09.2025
Александър Димитров е новият селекционер на националния отбор по...
12:12, 24.09.2025
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската...
12:07, 24.09.2025
"В кадър" по БНТ: "100 години тишина"
11:52, 24.09.2025
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
11:39, 24.09.2025
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на...
10:54, 24.09.2025
Бойко Димитров, СОС: Ремонтът в "Дружба" 2 е последица от...
10:53, 24.09.2025
Лудогорец започва на негостоприемна територия участието си в Лига...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Откриха втори спътник на Земята
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Реклама
Най-четени
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Откриха втори спътник на Земята
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 24.09.2025 г., 06:30 ч.
Спортни новини 23.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 23.09.2025
Спортни новини 23.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 23.09.2025
Спортни новини 23.09.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 23.09.2025
Спортни новини 22.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 22.09.2025
Спортни новини 22.09.2025 г., 12:30 ч.
12:30, 22.09.2025
Реклама
Водещи новини
Темата за руския газ скара ПП-ДБ и "ДПС - Ново начало"
11:52, 24.09.2025
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
07:32, 24.09.2025
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Вицепрезидентът Йотова за НСО: Има кампания срещу президентската институция
12:12, 24.09.2025
Чете се за: 01:17 мин.
Политика
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите
11:39, 24.09.2025
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ,...
06:28, 24.09.2025
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Промяна в позицията? Тръмп даде сигнал - ще си върне ли Украйна...
13:02, 24.09.2025 (обновена)
Чете се за: 03:27 мин.
По света
"Обнови Европа" искат ЕК да спре плащанията по ПВУ към...
10:20, 24.09.2025
Чете се за: 00:42 мин.
По света
"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя":...
12:52, 24.09.2025
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ