БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Запази
21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите
Слушай новината

Първо заседание на Националния борд по водите. Датата беше определена с писмен отговор на премиера Росен Желязков през уикенда, след като в края на седмицата беше призован от лидера на "ДПС-Ново начало" да отчете свършеното по водната криза и публично да оповести назначенията в новия орган.

В отговора на правителството беше описан подробно процесът по създаване на Националния борд и беше уточнено, че на днешното първо заседание ще участват всички заинтересовани министри, представител на ББР и на водния холдинг. Също така се посочва, че министърът на регионалното развитие вече е набелязал 21 мерки за справяне с водната криза в Плевен. Предстои и публикуване на актуален доклад относно необходимите мерки за перодоляване на безводието в страната, уточни още премиерът. От "ДПС-Ново начало" в своето съобщение информираха, че заместник-председателите на партията ще се включат в работата на борда. Това обаче може да стане само с изричната покана на председателя на борда, в случая вицепремиерът Атанас Зафиров.

#водна криза в Плевен #Национален борд по водите #първо заседание

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
3
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
4
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
6
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Откриха втори спътник на Земята
5
Откриха втори спътник на Земята
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Общество

"Референдум": Според 83% чувството за безнаказаност е основната причина за агресията в обществото
"Референдум": Според 83% чувството за безнаказаност е основната причина за агресията в обществото
Забраната за телефони в клас: Всяко училище само ще определя какви ще са правилата Забраната за телефони в клас: Всяко училище само ще определя какви ще са правилата
Чете се за: 02:47 мин.
Сериалът на БНТ "Те, вълните" грабна голямата награда на варненския фестивал "Златна роза" Сериалът на БНТ "Те, вълните" грабна голямата награда на варненския фестивал "Златна роза"
Чете се за: 00:17 мин.
10 села във Варненско са на воден режим 10 села във Варненско са на воден режим
Чете се за: 03:55 мин.
Моите въпроси за еврото: В каква валута ще се връща ресто при пазаруване след 1 януари? Моите въпроси за еврото: В каква валута ще се връща ресто при пазаруване след 1 януари?
Чете се за: 01:55 мин.
Любомир Каримански: Философията на плоския данък все още работи и има какво да се използва от нея Любомир Каримански: Философията на плоския данък все още работи и има какво да се използва от нея
Чете се за: 02:30 мин.

Водещи новини

В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и до убийство
В Бухово: Психично болен тормози съседите си от години, стигал е и...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп
Чете се за: 01:12 мин.
По света
Над 2600 дка е засегнатата площ от пожарите в Национален парк...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Парламентът не събра кворум
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ