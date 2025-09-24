21 мерки за справяне с кризата в Плевен: Първо заседание на Националния борд по водите

Първо заседание на Националния борд по водите. Датата беше определена с писмен отговор на премиера Росен Желязков през уикенда, след като в края на седмицата беше призован от лидера на "ДПС-Ново начало" да отчете свършеното по водната криза и публично да оповести назначенията в новия орган.

В отговора на правителството беше описан подробно процесът по създаване на Националния борд и беше уточнено, че на днешното първо заседание ще участват всички заинтересовани министри, представител на ББР и на водния холдинг. Също така се посочва, че министърът на регионалното развитие вече е набелязал 21 мерки за справяне с водната криза в Плевен. Предстои и публикуване на актуален доклад относно необходимите мерки за перодоляване на безводието в страната, уточни още премиерът. От "ДПС-Ново начало" в своето съобщение информираха, че заместник-председателите на партията ще се включат в работата на борда. Това обаче може да стане само с изричната покана на председателя на борда, в случая вицепремиерът Атанас Зафиров.