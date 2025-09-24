БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Потушен е големият пожар край Тутракан, има задържан

от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Това е втори подобен пожар в района за два месеца

Напълно потушен е пожарът в защитената местност Калимок-Бръшлен край Тутракан. Борбата с огъня продължи часове наред, наложи се на място да дежурят пожарникари и горски служители.

Пожарът е бил запален умишлено и по случая има задържан, съобщи пред БНТ кметът на Тутракан Димитър Стефанов. Това е втори пожар от подобен мащаб в този район в рамките на месец и половина.

"Вече всичко е овладяно, няма и тлеещи участъци, защото след като потушихме основния пожар, всичко, което тлееше, хората минаха с гръбни пръскачки и го напръскаха,, така че всичко вече е спокойно. Това, което е хубавото, че не можа самия пожар да навлезе в гориста местност, която е близо до река Дунав. Тогава не се знаеше до каква степен и колко ще продължи".

В района често има такива пожари, но за първи път има и задържан.

"Не познавам човека, тече разследване. По първоначални данни това е от искра на селскостопанска техника, но аз не съм сигурен, че е точно така, понеже гледах началните пламъци, които започнаха в този участък. Струва ми се, че не е от искра", обясни кметът.

За щастие огънят не се е разпрострял до местообитанията на къдроглавите пеликани в защитената местност.

"Може да се говори за щети по фауната и флората, но още не можем да ги констатираме точно колко са големи. По наблюдение на наши ловджии, всички едри диви животни са се изнесли веднага от местността, която е горяла, но има много земноводни, влечуги, птици като фазана и яребицата, които не могат да летят нависоко и продължително време", каза още Димитър Стефанов.

#Тутракан #пожар

