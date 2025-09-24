БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Започва ремонтът на АМ "Тракия" в Пазарджишко

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Това е третият започнат ремонт в отсечката за Бургас

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес започва ремонтът на магистрала "Тракия" в платното за Бургас в участъка между 90-и и 98-и километър, на територията на област Пазарджик.

Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока столицата. Три отсечки от магистралата ще бъдат ремонтирани до края на октомври.

Вчера започнаха дейностите на деветкилометровата отсечка от магистралата - в участъкът между 24-и и 33-и км. Беше дадено начало на строителни дейности и в 11-километрова отсечка в област Сливен, при 262-ия км.

Това доведе до километрично задръстване в посока Бургас миналата вечер. Опашката от автомобили беше от Нови хан до пътен възел "Ихтиман".

#магистрала "Тракия" #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
3
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
5
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Започват три ремонта на магистрала "Тракия"
6
Започват три ремонта на магистрала "Тракия"

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: Регионални

Огромно задръстване на "Тракия" (ВИДЕО)
Огромно задръстване на "Тракия" (ВИДЕО)
Пътят към еврозоната: Разяснителна кампания за въвеждане на еврото във Велико Търново Пътят към еврозоната: Разяснителна кампания за въвеждане на еврото във Велико Търново
Чете се за: 02:42 мин.
10 села във Варненско са на воден режим 10 села във Варненско са на воден режим
Чете се за: 03:55 мин.
Безплатна "изненада" или защо платеното паркиране в София не работеше? Безплатна "изненада" или защо платеното паркиране в София не работеше?
Чете се за: 04:17 мин.
120 домакинства без парно и вода в "Дружба" 2 - протестите продължават 120 домакинства без парно и вода в "Дружба" 2 - протестите продължават
Чете се за: 01:37 мин.
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира "Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
Чете се за: 04:50 мин.

Водещи новини

Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ