Започва ремонтът на АМ "Тракия" в Пазарджишко

Днес започва ремонтът на магистрала "Тракия" в платното за Бургас в участъка между 90-и и 98-и километър, на територията на област Пазарджик.

Трафикът ще преминава двупосочно в платното за София, като ще бъдат обособени по една лента в посока Бургас и една лента в посока столицата. Три отсечки от магистралата ще бъдат ремонтирани до края на октомври.

Вчера започнаха дейностите на деветкилометровата отсечка от магистралата - в участъкът между 24-и и 33-и км. Беше дадено начало на строителни дейности и в 11-километрова отсечка в област Сливен, при 262-ия км.

Това доведе до километрично задръстване в посока Бургас миналата вечер. Опашката от автомобили беше от Нови хан до пътен възел "Ихтиман".