Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп

Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в състояние да се бори и да си върне цялата територия в нейния първоначален вид отпреди инвазията на Русия.

Това написа американският президент Доналд Тръмп в пост в социалната си мрежаTruth Social след снощната си среща с украинския лидер Володимир Зеленски. "С време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и, в частност, на НАТО, възстановяването на първоначалните граници, откъдето започна тази война, е напълно възможно. Защо не?" добави той.

Това е значителна промяна в позицията на Тръмп по отношение на войната. Само преди месец, той настояваше, че постигането на мир ще бъде с цената на размяна на територии. В речта си пред сесията на Общото събрание, Тръмп осмя ООН в ролята на организацията за прекратяване на световните конфликти и повтори че Европа трябва да спре да купува руски газ и петрол.