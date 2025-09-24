БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Запази
Доналд Тръмп
Снимка: БТА
Слушай новината

Украйна, с подкрепата на Европейския съюз, е в състояние да се бори и да си върне цялата територия в нейния първоначален вид отпреди инвазията на Русия.

Това написа американският президент Доналд Тръмп в пост в социалната си мрежаTruth Social след снощната си среща с украинския лидер Володимир Зеленски. "С време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и, в частност, на НАТО, възстановяването на първоначалните граници, откъдето започна тази война, е напълно възможно. Защо не?" добави той.

Това е значителна промяна в позицията на Тръмп по отношение на войната. Само преди месец, той настояваше, че постигането на мир ще бъде с цената на размяна на територии. В речта си пред сесията на Общото събрание, Тръмп осмя ООН в ролята на организацията за прекратяване на световните конфликти и повтори че Европа трябва да спре да купува руски газ и петрол.

#територии #Доналд Тръмп #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

Откриха втори спътник на Земята
1
Откриха втори спътник на Земята
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
2
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
3
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
4
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
5
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
6
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: САЩ и Канада

България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
Връщат в ефир шоуто на комика Джими Кимъл Връщат в ефир шоуто на комика Джими Кимъл
Чете се за: 00:37 мин.
Срещата Тръмп - Зеленски: Украинският лидер има "добри новини" Срещата Тръмп - Зеленски: Украинският лидер има "добри новини"
Чете се за: 02:55 мин.
Тръмп се среща на четири очи със Зеленски в Ню Йорк Тръмп се среща на четири очи със Зеленски в Ню Йорк
Чете се за: 00:42 мин.
Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Чете се за: 03:47 мин.
Връщането на деца от окупираните украински територии е задължително условие за начало на мирни преговори, заяви премиерът Желязков от Ню Йорк Връщането на деца от окупираните украински територии е задължително условие за начало на мирни преговори, заяви премиерът Желязков от Ню Йорк
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът България ще се присъедини към европейските решения за руския газ, заяви премиерът
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп Украйна може да си върне територии, смята Доналд Тръмп
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Чете се за: 00:37 мин.
По света
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ