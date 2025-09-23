БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност

Чете се за: 00:47 мин.
По света
Това научи БНТ от свои източници

ден националния флаг украйна тръмп отново заплаши русия санкции
Българинът Любомир Киров, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност. Това научи БНТ от свои източници.

По-рано от президентската институция призоваха за изясняване на случая, а от Министерството на външните работи обясниха, че сънародникът ни е с двойно гражданство и подлежи на мобилизация, но въпреки това се полагат всички дипломатически усилия, за да бъде освободен.

Последва реакция и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той изрази готовност да съдейства за завръщането в България на Любомир Киров, както и да разговаря лично с президента Зеленски.

#мобилизация #български гражданин #Украйна

Срещата Тръмп - Зеленски: Украинският лидер има "добри новини"
Срещата Тръмп - Зеленски: Украинският лидер има "добри новини"
Тръмп се среща на четири очи със Зеленски в Ню Йорк Тръмп се среща на четири очи със Зеленски в Ню Йорк
Чете се за: 00:42 мин.
ООН: Масови изтезания в окупираните от Русия територии на Украйна ООН: Масови изтезания в окупираните от Русия територии на Украйна
Чете се за: 02:37 мин.
НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия
Чете се за: 02:40 мин.
Песков: Дроновете над Копенхаген не са наши - това са безпочвени обвинения Песков: Дроновете над Копенхаген не са наши - това са безпочвени обвинения
Чете се за: 01:27 мин.
България в еврозоната: Остават 100 дни България в еврозоната: Остават 100 дни
Чете се за: 00:25 мин.

Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Чете се за: 03:47 мин.
По света
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира "Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Връщането на деца от окупираните украински територии е задължително...
Чете се за: 02:12 мин.
По света
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Безплатна "изненада" или защо платеното паркиране в София...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
