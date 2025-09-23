Българинът, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност

Българинът Любомир Киров, който беше мобилизиран принудително от властите в Украйна, е в безопасност. Това научи БНТ от свои източници.

По-рано от президентската институция призоваха за изясняване на случая, а от Министерството на външните работи обясниха, че сънародникът ни е с двойно гражданство и подлежи на мобилизация, но въпреки това се полагат всички дипломатически усилия, за да бъде освободен.

Последва реакция и от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Той изрази готовност да съдейства за завръщането в България на Любомир Киров, както и да разговаря лично с президента Зеленски.