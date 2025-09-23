БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Борисов е готов да съдейства за завръщането в България на мобилизирания български гражданин в Украйна

"Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение", допълва Бойко Борисов

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази готовност да съдейства за завръщането в България на мобилизирания български гражданин в Украйна Любомир Киров.

Изявлението му е цитирано на страницата на ГЕРБ във Фейсбук.

Според Борисов, за да стане възможно това, Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство.

"Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение", допълва Бойко Борисов.

