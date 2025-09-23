Борисов е готов да съдейства за завръщането в България на мобилизирания български гражданин в Украйна

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази готовност да съдейства за завръщането в България на мобилизирания български гражданин в Украйна Любомир Киров.

Изявлението му е цитирано на страницата на ГЕРБ във Фейсбук.

Според Борисов, за да стане възможно това, Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство.