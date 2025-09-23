Борисов е готов да съдейства за завръщането в България на мобилизирания български гражданин в Украйна

"Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение", допълва Бойко Борисов
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов изрази готовност да съдейства за завръщането в България на мобилизирания български гражданин в Украйна Любомир Киров.
Изявлението му е цитирано на страницата на ГЕРБ във Фейсбук.
Според Борисов, за да стане възможно това, Киров трябва да се откаже от украинското си гражданство.
"Готов съм да се свържа лично и с президента Зеленски, за да намери най-благоприятното решение", допълва Бойко Борисов.