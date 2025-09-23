Забраната за телефони в клас: Всяко училище само ще определя какви ще са правилата

Всяко училище само да определя чрез правилника си как ще прилага забраната за ползване на електронни устройства в училище и какви да са санкциите за нарушителите.

Пълната забрана за мобилни устройства по време на час влиза в сила през ноември. За да се спазва тя, санкциите трябва да са по-ефективни. Затова от Министерството на образованието ще улеснят механизмите, по които се налагат те.

Учениците да не носят телефони, докато са в сградата на училището, мобилните да се събират на входа още сутринта или това да се случва преди всеки час. Между тези варианти могат да избират училищата. В професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост в Благоевград учениците вече имат навик да оставят телефоните си преди началото на занятията.

"Всички класни ръководители са организирали в класните стаи или кабинетите, място, където се поставят всички телефони. Те са под номера и това действа доста възпитателно по отношение на това, ако първи номер, вижда, че на трети номер телефона е в органайзера", каза Димитрина Иванова, директор на ПГТЛП "Гоце Делчев" Благоевград. "Мисля, че не се съсредоточават в учението като гледат телефоните и щракат на телефоните", коментира Мария Челикова.

Така в част от училищата, децата ще имат достъп до телефоните само през междучасията, но това увеличава риска от нарушения.

"Конкретна санкция още не сме предвидили, но и до момента учениците знаят, че има изработени правила за ползване на телефоните в училище", заяви Димитрина Иванова. "Голяма част от учителите се въздържат да налагат санкции, първо защото те са свързани с писане на заповеди и други задължения и второ, защото биват обжалвани", каза Красимир Вълчев, министър на образованието и науката.

Затова от образователното министерство обмислят облекчения в процеса по налагане на наказания. Ще се наблегне и на предупрежденията.

"Тоест преди санкцията по-леки наказания, включително и отнемане на права, когато се стигне до натрупването на забележки. Тези санкции да се налагат чрез директно вписване в дневника, а не да се пишат заповеди, тоест да се случват по-лесно", обясни Красимир Вълчев.

