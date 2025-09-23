БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

10 села във Варненско са на воден режим

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Нивелина Няголова-Георгиева
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
водата плевен годна пиене съобщи директорът здравната инспекция
Снимка: Архив/БГНЕС
10 села във Варненско са на воден режим към този момент. Всички те се снабдяват с питейна вода от собствени източници, които заради сушата намАляват обема си и се налага въвеждането на режим през летните месеци.

За Маринка Ташева безводието е начин на живот. Градината ѝ, която някога е давала богата реколта, днес е суха и прашна.

"Лятно време, нали знаете, да няма вода е много трудно. Не всеки път ни стига водата, защото е много малко и като я пуснат и всеки да си напълни бидоните, имаме понякога само по два-три часа вода", каза Маринка Ташева, жител на с. Доброглед.

Водоснабдяването в с.Доброглед е от собствен източник. Мрежата е изградена преди повече от 50 години и тогава е била предвидена за около 60 домакинства. Днес в рамките на селото има вилна зона, която е в пъти по-голяма от Доброглед, а източникът един и същ. Водата вече не стига не само заради огромното потребление, но и заради засушаването.

"Лятото сме на режим. Един ден има в селото вода, един ден селищното образувание, но последните години, като че ли и този режим не можем да изпълняваме, защото водата намаля драстично", коментира Янка Павлова, кмет на с. Доброглед.

Осигуряването на алтернативни водоизточници за населените места може да реши проблема с безводието в селата. Според експертите състоянието на подводните води в Черноморския регион е добро, но трябва да сме много внимателни как използваме ресурсите.

"Няма пречка за осигуряване на алтернативни водоизточници и то в случаите на остър недостиг на вода за населението, но това нека да остане като резервно, при наличието на повърхностни води", заяви инж. Явор Димитров, дир. на Басейнова дирекция "Черноморски район".

Най-добрият вариант за справяне с безводието е да се спре загубата на вода от водопреносните мрежи. Заради стари тръби, които аварират ,почти всеки ден загубите във Варна са 60 процента от общото потребление в града. На някои места в страната стигат до 80 на 100.

"И тази мрежа е създадена преди 50-60 години, а се рехабилитира и подменя с много бавни темпове, защото това не трябва да е ангажимент само на водоснабдителните дружества и то не е. Голям ангажимент трябва да имат общините, защото те са собственици на тези активи", каза Яна Маринова, зам.-дир. на ВиК-Варна.

Заради скъпите инвестиции, тромавите процедури и липсата на далновидни решения през последните 20 години, свързани с водопреносната мрежа в цялата страна, днес на хората не им остава нищо друго освен да се молят за дъжд.

"Все пак очакваме и есенно пълноводие. Надяваме се при добри хидрометереологични условия, нивата на всички язовири да се повишат", коментира Явор Димитров.

Засега за варненци няма опасност от воден режим, въпреки че язовир “Камчия”, от който се снабдява града, е намалял на половина. Нуждата от по-голямо потребление се компенсира от Девненските извори, които на практика са неизчерпаеми.

#безводие #воден режим #Варна

