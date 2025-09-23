БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Ако първата дама не беше в добра форма, щеше да падне, но тя е в страхотна форма. Всъщност и двамата сме в страхотна форма, каза още Доналд Тръмп

Снимка: БТА
Доналд Тръмп направи голямото си завръщане на трибуната на Общото събрание на ООН след осем месеца на власт, през които успя да разтърси световния геополитически ред.

Американският президент повтори призива си към Европа да спре да купува руски газ и петрол като условие за ефективност на евентуални наказателни мита на Вашингтон срещу Москва.

Тръмп се обяви за незабавен край на войната в Газа и връщане на всички заложници, но критикува признаването на Палестинска държава.

Той отново изтъкна миротворческите си усилия за приключване на седем войни, но отбеляза критично, че е свършил работата на ООН.

Изявата на Тръмп беше помрачена от технически проблем. Ескалаторът във фоайето блокира точно за първото семейство.

Впоследствие се оказа, че не работи и устройството, от което Тръмп трябваше да чете речта си в залата. Той не пропусна да илюстрира критиките си към Световната организация с техническите гафове.

"Всичко, което получих от ООН е ескалатор, който спря нагоре. Ако първата дама не беше в добра форма, щеше да падне, но тя е в страхотна форма. Всъщност и двамата сме в страхотна форма. А после не работеше и аутокюто. Това са двете неща, които съм получил от ООН. Повреден ескалатор и счупено аутокю. Много благодаря. И между другото, вече работи. Благодаря!", заяви Тръмп.

# Доналд Тръмп #ООН

