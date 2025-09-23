Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН

Доналд Тръмп направи голямото си завръщане на трибуната на Общото събрание на ООН след осем месеца на власт, през които успя да разтърси световния геополитически ред.

Американският президент повтори призива си към Европа да спре да купува руски газ и петрол като условие за ефективност на евентуални наказателни мита на Вашингтон срещу Москва.

Тръмп се обяви за незабавен край на войната в Газа и връщане на всички заложници, но критикува признаването на Палестинска държава.

Той отново изтъкна миротворческите си усилия за приключване на седем войни, но отбеляза критично, че е свършил работата на ООН.

Изявата на Тръмп беше помрачена от технически проблем. Ескалаторът във фоайето блокира точно за първото семейство.

Впоследствие се оказа, че не работи и устройството, от което Тръмп трябваше да чете речта си в залата. Той не пропусна да илюстрира критиките си към Световната организация с техническите гафове.