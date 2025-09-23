МВФ препоръча страната ни да премине от плосък към прогресивен данък

Няма да има промяна на данъчната система. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова по повод препоръките на МВФ за преминаване от плосък към прогресивен данък. Днес приключи годишната мисия на Фонда у нас.

Сред препоръките на МВФ е преминаване от плосък данък към прогресивен с аргумента, че държавата ще среща все повече трудности, за да компенсира повишаващите се разходи.

"Тук виждаме доста фактори от структурно естество, които ще оказват натиск върху разходната част от бюджета, сред които застаряването на населението, изграждането на инфраструктура, разходи за отбрана, повишаване на доходите. Преодоляването на тези предизвикателства ще иска предприемане на различни мерки за разходната част на бюджета, но също така води след себе си въпроса дали държавата събира средства, с които може да финансира тези мерки", каза Фабиан Борнхорст, ръководител на екипа на МВФ в България.

От Българска стопанска камара се обявиха против предложението на МВФ България да премине от плосък към прогресивен данък.

"По отношение на фискалната дисциплина трябва да се акцентира върху охлаждане на публичните разходи, тъй като проблемите идват най-вече от експанзията на публичните разходи, защото по отношение на събираемостта на фискалните и данъчни задължения с всяка година приходите от данъци се увеличават с 5-7 млрд. Това означава, че все още не е изчерпана възможността за увеличение на приходи чрез борба със сивата икономика", коментира Щерьо Ножаров - БСК.

Семейство Стоянови от Катунци подкрепя идеята за прогресивен данък, но смятат, че ще бъде грешка да се повишават осигуровките при замразени заплати в публичния сектор, както предлага МВФ.

"За мен трябва още повече да се вдигат парите до 2 хил. лв. да взима човек. На човек, на семейство, за да може да живеем добре". "Мисля, че първо да се повишат заплатите. Тогава нека да се увеличат и осигурителните вноски, било то здравни и пенсионни". "Богатите наистина имат много пари. Те трябва да плащат повече".

Финансовият министър обяви, че кабинетът не предвижда промяна на данъчния модел.

"Що се отнася до предложението на фонда, свързано с промяната на данъчната система, тук категорично мога да кажа, че тази тема не стои на дневен ред пред правителството. Тази препоръка, свързана с въвеждане на прогресивното подоходно облагане, МВФ я прави не за първи път, но към настоящия момент тази тема не стои на дневен ред пред правителството", заяви Теменужка Петкова, министър на финансите.

Според МВФ е необходима корекция на разходите от около 1 процент от БВП през 2026 г., за да се охлади икономиката и да се избегне засилване на инфлационния натиск. Според препоръките на МВФ, фискалната политика трябва да бъде затегната и да бъде насочена към повишаване на потреблението и към качествените инвестиции.

От Фонда призоваха и за разумно управление на процесите, свързани с преминаването към еврото.

"За да се реализират напълно ползите от приемането на еврото в България, да се повиши трайно жизненият стандарт и да се избегнат макрофинансови дисбаланси, отговорните за взимането на политическите решения лица трябва да засилят фискалната дисциплина, да управляват рисковете от прехода към еврозоната и да ускорят реформите", каза Фабиан Борнхорст.

Присъединяването към еврозоната предлага възможност за укрепване на институциите, увеличаване на доверието в провежданите политики и повишаване на средносрочния растеж чрез инвестиции, сочи аналаза на МВФ.