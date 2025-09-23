Връщането на деца от окупираните украински територии е задължително условие за начало на мирни преговори, заяви премиерът Желязков от Ню Йорк

Ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна и това не е част от преговорния процес. Това е условие, което трябва да се изпълни, за да започнат същинските мирни преговори. Нашата позиция е непроменена и ясна и категорична - децата от териториите, които са окупирани от Руската федерация в Украйна, които преминават през т.нар. филтрационни лагери, трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места. Това заяви премиерът Росен Желязков пред български журналисти в Ню Йорк.

По-рано днес премиерът Желязков бе посрещнат от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш при откриването на общия дебат на 80-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Министерството на външните работи следи случая с мобилизиран българин в Одеса. Министър Гепрг Георгиев потвърди, че властите са във връзка с близките на момчето.

"Той е с двойно гражданство, и украинско. Намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията. Това, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права, ще бъда направено", уточни министър Георгиев.

Призива на президента Румен Радев за изясняване на случая с насилственото задържане и мобилизация на български гражданин в Украйна министър Георгиев определи като популизъм и политиканстване. "Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на публичен дивидент", заяви външният министър.