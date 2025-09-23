БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим...
Чете се за: 04:50 мин.
Системата за есемеси за платено паркиране в София отново...
Чете се за: 00:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Връщането на деца от окупираните украински територии е задължително условие за начало на мирни преговори, заяви премиерът Желязков от Ню Йорк

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
По света
Запази

МвнР следи случая с мобилизиран българин с двойно гражданство в Одеса

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Ние сме част от коалицията за връщане на децата на Украйна и това не е част от преговорния процес. Това е условие, което трябва да се изпълни, за да започнат същинските мирни преговори. Нашата позиция е непроменена и ясна и категорична - децата от териториите, които са окупирани от Руската федерация в Украйна, които преминават през т.нар. филтрационни лагери, трябва да бъдат незабавно върнати по своите родни места. Това заяви премиерът Росен Желязков пред български журналисти в Ню Йорк.

По-рано днес премиерът Желязков бе посрещнат от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш при откриването на общия дебат на 80-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Министерството на външните работи следи случая с мобилизиран българин в Одеса. Министър Гепрг Георгиев потвърди, че властите са във връзка с близките на момчето.

"Той е с двойно гражданство, и украинско. Намирайки се на територията на Украйна, там започват да действат и задължения към него, включително по отношение на мобилизацията. Това, което е възможно, за да бъдат защитени неговите права, ще бъда направено", уточни министър Георгиев.

Призива на президента Румен Радев за изясняване на случая с насилственото задържане и мобилизация на български гражданин в Украйна министър Георгиев определи като популизъм и политиканстване. "Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на публичен дивидент", заяви външният министър.

#премиерът Росен Желязков #ООН #Ню Йорк

Последвайте ни

ТОП 24

Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
1
Три ремонта на магистрала "Тракия" започват от утре
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
2
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите "Златната топка" за 2025 г. (ОБЗОР)
3
Усман Дембеле и Айтана Бонмати са големите победители на наградите...
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
4
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над ядрените оръжия
5
Путин предложи на Тръмп временно споразумение за контрол над...
Велико Търново отбеляза Деня на независимостта с тържествена заря-проверка
6
Велико Търново отбеляза Деня на независимостта с тържествена...

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
3
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс заради незаконни сондажи на минерална вода
5
Кметът на Огняново е нападнат от собственик на хотелски комплекс...
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
6
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)

Още от: САЩ и Канада

Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Генералният секретар на ООН посрещна премиера Желязков за сесията на ООН в Ню Йорк Генералният секретар на ООН посрещна премиера Желязков за сесията на ООН в Ню Йорк
Чете се за: 01:00 мин.
"Всичко е затворено заради теб": Макрон остана блокиран на улица в Ню Йорк заради кортежа на Тръмп (ВИДЕО) "Всичко е затворено заради теб": Макрон остана блокиран на улица в Ню Йорк заради кортежа на Тръмп (ВИДЕО)
Чете се за: 00:52 мин.
Володимир Зеленски се срещна с Кристалина Георгиева в Ню Йорк Володимир Зеленски се срещна с Кристалина Георгиева в Ню Йорк
Чете се за: 01:22 мин.
НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия НАТО: Ще реагираме категорично на безразсъдните действия на Русия
Чете се за: 02:40 мин.
Премиерът Желязков призова за незабавно освобождаване на всички заложници от Хамас Премиерът Желязков призова за незабавно освобождаване на всички заложници от Хамас
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН Тръмп: Повреден ескалатор и счупено аутокю - това получих от ООН
Чете се за: 01:47 мин.
По света
"Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира "Не знаем като разкопаем какво ще намерим отдолу": График за ремонта в "Дружба" 2 ще има, но спазването му не се гарантира
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
МВнР следи случая с насилственото задържане и мобилизация на български гражданин в Украйна МВнР следи случая с насилственото задържане и мобилизация на български гражданин в Украйна
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Гора от канабис в Плевенско (СНИМКИ)
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Обявиха за мъртъв Янек Миланов от Дупница, изчезнал преди повече от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
МВФ препоръча страната ни да премине от плосък към прогресивен данък
Чете се за: 04:22 мин.
У нас
Признаването на палестинска държава: Исторически момент или...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ