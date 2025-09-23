БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Теодор Салпаров: Националният отбор има голям шанс за финал, ако отстрани САЩ

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Калин Гугов
Чете се за: 02:40 мин.
Спорт
Бившият волейболен национал посочи и какво прави този отбор на България толкова добър в интервю за БНТ.

Теодор Салпаров
Бившият волейболен национал Теодор Салпаров коментира пред БНТ представянето на българския отбор на световното първенство във Филипините.

Либерото бе специален гост на церемонията по откриването на "Спортен панаир" – инициатива, организирана от Министерството на младежта и спорта и даваща началото на десетото юбилейно издание на Европейска седмица на спорта.

"Най-радостното е, че момчетата държат едно постоянство, защото в крайна сметка този отбор е млад. При младите спортистите като цяло има и падения, и възходи, но момчетата държат едно добро ниво на игра. Нямат някакви сътресения в отделните геймове или мачове, което дава надежди за нещо голямо на това световно. Смятам, че ако успеят да победят американците, имат голям шанс да играят на финал. Знаете, че отпаднаха големи сили като Франция, Бразилия, Япония, Куба. България е и в по-лесния поток", сподели легендата на българския волейбол.

България вече победи САЩ в контрола преди шампионата на планетата, но според Салпаров този мач няма да има нищо общо с предишния.

"Това са различни мачове, но трябва да се отчете тази победа на тяхна земя. Отборът ни е равностоен, така че я няма разликата преди години, когато бяхме много класи по-далеч от американците. Така че пожелавам успех на момчетата и да могат да излязат крайни победители", заяви той.

Бившият състезател на позиция либеро посочи и какво прави този отбор на България толкова добър.

"Добре посрещат, защото играт с три четворки, не с типичен диагонал. Като добавиш и либерото, остава малко пространство на игрището за директни точки от начален удар. Същевременно сервисът работи добре и оттам и блокадата. Всичко е навързано във волейбола. Първичната атака също върви. Може би затова бием толкова големите отбори в момента и се надявам просто да държат това ниво", категоричен бе Теодор Салпаров.

Вижте цялото интервю във видеото!

#Световно първенство по волейбол за мъже 2025 г. #Български национален отбор по волейбол за мъже #Теодор Салпаров

