4 ефективни и една условна присъда за контрабандата на цигари край Пловдив

Четири ефективни и една условна присъда по делото за контрабанда на цигари за близо 10 милиона лева. Те бяха открити в бази край две пловдивски села – Скутаре и Царацово през ноември миналата година.

На разпоредителното заседание стана ясно, че страните са готови на споразумение. Схемата е била разкрита от един от задържаните. Той е направил самопризнания, които са осветлили дейността на организацията.

Оказва се, че по подобна схема се работи и в Хасково, тъй като от районният съд там са направили искания за предоставяне на материали от това дело. Пловдивският случай беше коментиран и в парламента, където бяха направени коментари, че е имало опит акцията да бъде прикрита от високопоставени началници в МВР.

Днес в съдебната зала двама от обвиняемите бяха докарани под стража, а другите двама са с мярка домашен арест. Петият, който е бил обявен за издирване, е с постановена мярка подписка. Ако се сключи споразумение обаче, мерките ще отпаднат. Един от обвиняемите е украинец, който живее у нас.

По данни на прокуратурата двете депа, в които са открити цигарите, са били отдавани под наем, като те са наети от няколко различни лица, наемът се плаща от други, а охранителната дейност - от трети.

Ако обвиненията бъдат доказани, подсъдимите могат да получат от 2 до 8 години затвор. В залата и петимата признаха фактите и обстоятелствата в обвинителния акт.