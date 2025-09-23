Есента обича лятото - докога?

Максималните температури ще бъдат много по-високи от обичайните, между 27° и 32°, в София - около 29°, по Черноморието от 24°-27°.



Топло за сезона ще остане в по-голямата част от страната и утре, с максимални температури между 26° и 31°, в София - около 28°. Ще продължи да духа слаб и умерен вятър от изток-североизток



Ще се задържи и все още предимно слънчево, преди обяд в низините, в Източна България, включително и по Черноморието – с намалена видимост.



На морския бряг още утре предстои захлаждане. Максималните температури ще бъдат между 22° и 24°. Ще бъде и ветровито, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

И в планините ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността в следобедните часове. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.



В четвъртък със силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и дневните температури съществено ще се понижат.



Облачността ще се увеличи и на места в Западна България и в югоизточните райони ще има валежи. В петък и в събота ще остане ветровито, а понижението на температурите ще продължи. Ще има и превалявания, повече през първия ден.



Валежи ще има и в неделя, на повече места в западната половина от страната, в отделни райони временно интензивни и значителни по количество.