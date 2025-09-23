Ще бъдат ли облекчени част от мерките за трафика в Кресна?

В най-натоварените часове сутрин, обед и следобед, представител на община Кресна ще помага на учениците да преминават безопасно светофара. На помощ ще им бъдат и дежурните учители от автобусите, които извозват децата от близките населени места.

В клас също ще има беседи за начина на пресичане на светофара. Заради намаляването на трафика и края на активния летен сезон, в Кресна премахват част от ограниченията в района на светофара. Ще бъдат премахнати копчетата, които забраняват левия завой към Кресна и за излизане на главен път Е-79.

Мерките бяха предприети като временни, тъй като ръководството се надява скоро да бъде изграден обходният маршрут, който се очаква да изнесе трафика извън града и да намали движението на автомобили.

От общината искат бъде намалено времето за изчакване след натискане на бутона на светофара от три на две минути. Така хората ще изчакват по-кратко време, за да пресекат.

А времето за пресичане си остава 7 секунди.

Петър Петров - зам.-кмeт на oбщина Кресна: "Tова време 3 минути до поискване е време, с което да си групират пешеходците и да се осигури повече зелена светлина за трафика. Сега при положение, че падне трафикът, ние искаме да не седят пешеходците на пътеката и напразно да чакат при положение, че няма автомобили. Премахване на временните колчета, които забраняват левия завой към Кресна и от Кресна на излизане към главен път Е-79".

"Но държим светофарната уредба да остане, докато я заменим с модерна, която да отговаря на условията на това кръстовище, но държим да остане, защото това е единственият начин да осигурим безопасно преминаване на нашите граждани през натовареност трасе на Е-79".

