ЗАПАЗЕНИ

В Хасково пенсионерите пътуват за 1 евро на месец, въвежда се карта „Стигни до работа”

Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Пред касите се извиха опашки за новите карти срещу 1 евро за пенсионери.

В Хасково пенсионерите пътуват за 1 евро на месец, въвежда се карта „Стигни до работа”
От днес пенсионерите в Хасково ще пътуват по всички линии на градския транспорт срещу 1 евро на месец. Толкова струва месечната карта за възрастните хора.

Днес пред касите се извиха опашки за новите карти срещу 1 евро за пенсионери.

Картите за ветерани и военноинвалиди са безплатни, както и за деца с увреждания и техен придружител.

С решение на Общинския транспорт в Хасково от тази година има нови преференциални карти за пътуване.

Карта "Стигни до работа" е за всички работещи, цената й е 7.50 евро. Ако работното място изисква ползването на две линии, те се отразяват на картата, а цената остава същата.

Карта за "Учащ" дава право на всички ученици, студенти редовно обучение и докторанти в редовна форма на обучение да пътуват безплатно.

Запазва се цената на билета за пътуване с градския транспорт, която е 50 евроцента. Абонаментната карта за пътуване по всички линии е 15 евро.

Целта на облекченията е повече хора да се качат на градския транспорт, като оставят личните си автомобили. По линиите в града от септември се движат само електроавтобуси и тролеи на общинско дружество.

#Хасково #карти #карти за градски транспорт #пенсионери

