Агресия в Русе: Нападнаха шофьор на градския транспорт

Пореден случай на агресия на пътя. Нападнаха шофьор на градския транспорт в час пик в Русе. Инцидентът се е случил малко след 18:00 часа в понеделник, докато автобусът е бил в почивка на крайна спирка, но в оживен квартал в града.

За случая става ясно от публикация на възмутен гражданин в социалните мрежи, а от транспортното дружеството уточниха днес, че се търсят още свидетели на нападението.

Това е вторият случай на агресия срещу шофьор на градския транспорт на същото място за последните 2 години. Пострадалият мъж е на около 45-годишна възраст и работи в транспортното дружество от близо 10 години. Очаква се днес той да се върне на работното си място.