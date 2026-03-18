Агресия в Русе: Нападнаха шофьор на градския транспорт

Пореден случай на агресия на пътя. Нападнаха шофьор на градския транспорт в час пик в Русе. Инцидентът се е случил малко след 18:00 часа в понеделник, докато автобусът е бил в почивка на крайна спирка, но в оживен квартал в града.
За случая става ясно от публикация на възмутен гражданин в социалните мрежи, а от транспортното дружеството уточниха днес, че се търсят още свидетели на нападението.
Това е вторият случай на агресия срещу шофьор на градския транспорт на същото място за последните 2 години. Пострадалият мъж е на около 45-годишна възраст и работи в транспортното дружество от близо 10 години. Очаква се днес той да се върне на работното си място.
Светлозар Маринов - ръководителят на транспортна дейност в Общински автотранспорт - Русе: "От видеонаблюдението се вижда, че изпада в някакъв малък шок, забавя се и след това се изпълнява разписанието до края. Водача се чувства добре, беше изплашен вчера. Ние поддържаме ежечасно комуникация чрез приложения от телефоните, чрез социалните мрежи с нашите водачи. Ако има някакви проблеми в превозните средства или ПТП, веднага да уведомяват. Каквато и да е била причината, недопустимо е да се нанася побой върху служители, когато изпълняват служебните си задължения. Ако някой гражданин е бил там на място, да се позове към органите на реда и да даде допълнителни показания."