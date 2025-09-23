БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пожар край Тутракан е овладян: Работи се по версия и за умишлен палеж

Към момента няма опасност за близките населени места

пожар варненски мол наложи частична евакуация хората
Овладян, но не и потушен е пожарът, който се разрази в защитената местност Калимок-Бръшлен край Тутракан.

Към момента няма опасност за близките населени места. Въпреки това, на място остават да дежурят пожарникари и горски служители, осигурени са и водоноски. Това съобщиха от пожарната в Силистра. Районът е труднодостъпен.

По последна информация огънят е стигнал до бивши рибарници на Старо село, в които има суха тръстика, което през нощта е усложнило работата по гасенето.

Работи се по всички версии, включително и умишлен палеж. Това е втори пожар от такъв мащаб в района в рамките на месец и половина.

