Д-р Николова: Пием страшно много антибиотици, защото не се ваксинираме

Няма тежко и леко заболяване, никой не знае как един вирус може да се развие, коментира лекарят

Октомври е най-подходящото време за поставяне на противогрипна ваксина, защото имунната система ще има достатъчно време да създаде добра защита. Това коментира в "Денят започва" общопрактикуващият лекар д-р Гергана Николова.

По думите ѝ ваксината може да се сложи и през декември, стига да е налична в аптечната мрежа.

"Трудно убеждаваме пациентите в необходимостта да се ваксинират. Може да имаме най-модерните технологии, но по отношение на ваксините сме горе-долу в 19 век, защото ни е страх от това постижение на медицината. Няма тежко и леко заболяване, има вирус, който е в организма и никой не може да каже как ще се развие и до какви усложнения би могъл да допринесе. Затваряме училища, затваряме детски градини, ние се може би единствената държава, която вместо да си ваксинира децата, обявява грипна епидемия за две седмици".

Ковид задълбочи съществуващите антинваксинационни настроения у нас, коментира още лекарят и обясни, че за грипа има и назални ваксини, които също предпазват децата. За пациентите над 65 години противогрипните ваксини са безплатни - достатъчно е те да се обадят на своите лични лекари.

Има такава ваксинационна програма и за пневмококи и макар хората да се страхуват от тази болест, не се ваксинират срещу нея. Д-р Гергана Николова призова хората да се информират и за ваксината срещу човешкия папиломавирус, тъй като е заболяване, което причинява рак и засяга все по-млади хора.

Употребяваме страшно много антибиотици, защото не поставяме достатъчно ваксини, посочи още тя.

"Когато не сме защитени от респираторните инфекции, те отварят път на бактериалните. Наслагват се, получават се усложнения. Много говорим за антимикробна резистентност, а след 20 години, когато наистина ще имаме нужда да се лекуваме с антибиотици, просто тези щамове на вирусите ще бъдат резистентни. Другата драма е, че някои медикаменти не се взимат за целия период за който са издадени. Ако един антибиотик е изписан за пет дни и на втория ден настъпи подобрение, пациентът решава, че не трябва да го взима повече и следващия път, когато вдигне температура, решава, че антибиотикът е първото, което ще вземе. За съжаление българинът е убеден, че неговата температура се лекува единствено и само с антибиотик".

Вижте целия разговор във видеото

#д-р Гергана Николова #здраве #ваксини

