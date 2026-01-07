Китай проведе експеримент с батерии на орбиталната си станция "Тянгун"

Новаторски експеримент, посветен на изследването на свойствата на литиево-йонните батерии, беше проведен на борда на китайската орбитална станция "Тянгун", съобщи Синхуа, позовавайки се на Института по химическа физика при Китайската академия на науките.

Експериментът, реализиран от тримата астронавти от екипажа на "Шънчжоу-21", има за цел да проучи механизмите на работа на батериите в космически условия.

Литиево-йонните батерии са ключови за съвременните космически мисии поради високата си енергийна плътност и надеждност. Въпреки това, обясниха от института, задълбоченото разбиране на вътрешните процеси в батерията, протичащи в космоса, е трудно постижимо на Земята. Особено важно е разпределението на химичните вещества в електролита, което критично влияе върху мощността и жизнения цикъл на батерията.

"Основното предизвикателство на Земята е гравитацията", посочиха учените, като добавиха, че "гравитацията постоянно взаимодейства с електрическите полета, което затруднява отделянето на нейното влияние върху вътрешните процеси в батерията".

Микрогравитационната среда на космическата станция обаче предоставя идеални условия за наблюдение на тези процеси без намесата на гравитацията.

Учените подчертаха, че резултатите от изследванията в микрогравитация се очаква да преодолеят настоящите ограничения при разбирането на взаимодействието между гравитационните и електрическите полета.

Според тях получените данни ще помогнат за усъвършенстването на съществуващите енергийни системи в орбита и ще допринесат за разработването на ново поколение по-безопасни батерии с по-висока енергийна плътност, които ще бъдат от полза за бъдещи космически мисии.