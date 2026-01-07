БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Китай проведе експеримент с батерии на орбиталната си станция "Тянгун"

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Още
Запази
Китай проведе експеримент с батерии на орбиталната си станция "Тянгун"
Слушай новината

Новаторски експеримент, посветен на изследването на свойствата на литиево-йонните батерии, беше проведен на борда на китайската орбитална станция "Тянгун", съобщи Синхуа, позовавайки се на Института по химическа физика при Китайската академия на науките.

Експериментът, реализиран от тримата астронавти от екипажа на "Шънчжоу-21", има за цел да проучи механизмите на работа на батериите в космически условия.

Литиево-йонните батерии са ключови за съвременните космически мисии поради високата си енергийна плътност и надеждност. Въпреки това, обясниха от института, задълбоченото разбиране на вътрешните процеси в батерията, протичащи в космоса, е трудно постижимо на Земята. Особено важно е разпределението на химичните вещества в електролита, което критично влияе върху мощността и жизнения цикъл на батерията.

"Основното предизвикателство на Земята е гравитацията", посочиха учените, като добавиха, че "гравитацията постоянно взаимодейства с електрическите полета, което затруднява отделянето на нейното влияние върху вътрешните процеси в батерията".

Микрогравитационната среда на космическата станция обаче предоставя идеални условия за наблюдение на тези процеси без намесата на гравитацията.

Учените подчертаха, че резултатите от изследванията в микрогравитация се очаква да преодолеят настоящите ограничения при разбирането на взаимодействието между гравитационните и електрическите полета.

Според тях получените данни ще помогнат за усъвършенстването на съществуващите енергийни системи в орбита и ще допринесат за разработването на ново поколение по-безопасни батерии с по-висока енергийна плътност, които ще бъдат от полза за бъдещи космически мисии.

# станция „Тянгун“ #китайски екипаж

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Наука и технологии

Преди 750 милиона години на Марс все още е имало вода, установиха учени
Преди 750 милиона години на Марс все още е имало вода, установиха учени
Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на Северно море Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на Северно море
Чете се за: 01:32 мин.
Доминиращият вид на планетата - по-силни или по-зависими ни прави изкуствения интелект? Доминиращият вид на планетата - по-силни или по-зависими ни прави изкуствения интелект?
Чете се за: 05:05 мин.
709 г. пр.н.е. - най-старото слънчево затъмнение, документирано от човечеството 709 г. пр.н.е. - най-старото слънчево затъмнение, документирано от човечеството
Чете се за: 04:55 мин.
За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет
Чете се за: 03:22 мин.
Суперлуна и метеорен поток ще се срещнат в януарското небе Суперлуна и метеорен поток ще се срещнат в януарското небе
6462
Чете се за: 03:07 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили Шофьорите да тръгват с готови за зимни условия автомобили
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Граматика на еврото: Има ли множествено число новата валута
Чете се за: 03:17 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица: една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ