БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
Червен код за проливни валежи от дъжд в общините Кирково...
Чете се за: 01:42 мин.
Американски военни превзеха петролния танкер...
Чете се за: 01:45 мин.
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
Касите на БНБ ще работят извънредно всяка събота до края...
Чете се за: 03:00 мин.
Наводнение в Крумовградско – придошла река скъса...
Чете се за: 02:10 мин.
"Морска администрация" поиска от собственика на...
Чете се за: 01:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преди 750 милиона години на Марс все още е имало вода, установиха учени

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Още
Запази
750 милиона години марс все имало вода установиха учени
Слушай новината

Анализирайки данни от марсохода "Чжужун", китайски геолози са установили, че преди 750 милиона години на повърхността на Червената планета все още е имало вода, предаде Синхуа.

Изследването на учени от Института по геология и геофизика към Китайската академия на науките показва, че вода в сравнително голямо количество е съществувала на Марс няколкостотин милиона години по-дълго, отколкото се смяташе досега.

Данните, получени от марсохода "Чжужун", показват, че мястото на кацането му е покрито с еднороден седиментен слой с дебелина 4 метра, под който има кратери.

"Еднаквата дебелина и непрекъснатостта на седиментния слой изключват възможността за вулканични изригвания или процеси, предизвикани от вятъра. Единственото разумно обяснение е, че по това време районът е бил във водна седиментна среда, подобна на плитко море или голямо езеро", казва водещият изследовател Лю Икъ.

По думите на учения направеният анализ показва, че преди 750 милиона години на мястото на кацане все още е съществувала постоянна водна активност.

Досега учените смятаха, че Марс е навлязъл в суха фаза преди около 3 милиарда години.

"Чжужун" кацна в южната част на равнината Утопия на Червената планета през май 2021 г. До май 2022 г. той измина 1921 метра по повърхността на Марс, събирайки множество научни данни.

Настоящото изследване, публикувано в сп. National Science Review, предоставя нова информация за по-доброто разбиране на климатичната еволюция, геоложките процеси и потенциалната обитаемост на Марс.

#вода на марс #Марс #Космос

Последвайте ни

ТОП 24

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
2
Американски военни превзеха петролния танкер "Маринера"
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
3
Мъж от Шумен успя да пазарува с фалшиво евро (СНИМКИ)
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да купят петролния гигант
4
Продажбата на "Лукойл": Американски компании с интерес да...
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
5
Двама пострадали след челна катастрофа на Орлов мост
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай 40-годишнината на Шенген
6
ЕК дава 40 000 безплатни билети на млади хора по случай...

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
3
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Наука и технологии

Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на Северно море
Изминалата 2025 г. е била най-топлата в историята на Северно море
Доминиращият вид на планетата - по-силни или по-зависими ни прави изкуствения интелект? Доминиращият вид на планетата - по-силни или по-зависими ни прави изкуствения интелект?
Чете се за: 05:05 мин.
709 г. пр.н.е. - най-старото слънчево затъмнение, документирано от човечеството 709 г. пр.н.е. - най-старото слънчево затъмнение, документирано от човечеството
Чете се за: 04:55 мин.
За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет За първи път автопилот самостоятелно приземи самолет
Чете се за: 03:22 мин.
Суперлуна и метеорен поток ще се срещнат в януарското небе Суперлуна и метеорен поток ще се срещнат в януарското небе
6462
Чете се за: 03:07 мин.
"Климатът - горещата истина": Учени изследват родопския силивряк заради неговата сухоустойчивост "Климатът - горещата истина": Учени изследват родопския силивряк заради неговата сухоустойчивост
9460
Чете се за: 05:40 мин.

Водещи новини

Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Частично бедствено положение в Крумовград заради проливни дъждове
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София Осигурени са услугите по чистотата в още 6 района на София
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове Проверки в столични училища заради увеличение на цените на купоните за детските столове
Чете се за: 03:57 мин.
Още
Имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис Имиграционни агенти застреляха шофьор в Минеаполис
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Изплащането на първите пенсии в евро ще продължи до 20 януари
Чете се за: 05:05 мин.
У нас
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Паркът за мечки в Белица: една от безсмъртните каузи на Брижит Бардо
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
САЩ превзеха два танкера, свързани с Венецуела
Чете се за: 03:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ