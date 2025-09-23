Графити артисти от цял свят преобразяват стари сгради в Косово

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Инициативата е ежегодна

Художници на графити от цял свят преобразяват стените на стари сгради в град в Косово.

Ежегодна инициатива за улично изкуство придава живот на старите панелни блокове в град Феризово. В града има над 200 подобни творби, които привличат посетители и насърчават туризма.

Сред темите, на които артистите вдъхват живот са - войната в Косово, бедност, красотата на околната среда и портрети на местни жители.

Тазгодишната инициатива добави 10 творби в града с население малко над 100 000 души.

