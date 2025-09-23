Приключва мисията на МВФ в България

Приключва мисията на Международния валутен фонд у нас.

Препоръките на фонда са свързани със затягане на разходите за бюджета за догодина поне с 1%. Това трябва да стане чрез овладяване на ръста на заплатите в държавния сектор. Да отпадне максималният осигурителен праг и таванът на пенсиите, за да бъдат стимулирани хората да плащат повече осигуровки.

Отделно МВФ подкрепя да бъдат увеличени осигурителните вноски още през следващата година. Препоръча и реформа в пенсионната система, като цяло с укрепване на втори и трети стълб от нея - това са доброволното и задължително допълнително осигуряване.

След стабилизиране и подобряване на ефективността на разходите България трябва да се замисли и за промяна на данъчната система - от плосък данък към прогресивна. Пред БНТ премиерът Росен Желязков заяви, че засега правителството не обмисля промяна на данъчната ставка и замразяване на доходите.