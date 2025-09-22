Велико Търново отбеляза Деня на независимостта с тържествена заря-проверка

Отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България. Център на тържества е Велико Търново, където през 1908 г. княз Фердинанд обявява страната ни за независимо царство. Преди минути приключи и тържествената проверка–заря в подножието на историческата крепост "Царевец".

В ранното утро на 1908 г. в двора на църкавата "Свети 40 мъченици" княз Фрединанд за първи път прочита манифеста, с който обявява Независимостта на България. Днес 117 години по-късно тези силни думи прозвуваха отново.

По традиция и тази година във Велико Търново се събраха хиляди хора от цялата страна и чужбина.

"За първи път тогава ние сме показали отново, че сме народ". "Това е велико нещо – да станеш независим, да не те командва никой". "Да учим децата си на първо място и затова сме тук". "Историята трябва да се знае от децата, това е важно".

С военен ритуал на историческата крепост "Царевец" беше издигнат националният трибагреник.

В честванията се включи и председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

"Бих искала да поздравя всички българи у нас и извън пределите на родината, да пожелая онова, което ни е събирало през 117 години, а именно, че заедно можем да постигнем всичко", каза Наталия Киселова. "Аз искам да пожелая политиците да работят, да бъдем обединени за едно по-добро бъдеще на нашите деца, за по-добра България", заяви инж. Даниел Панов, кмет на Община Велико Търново.

От Царевец празнично шествие, водено от военните духови оркестри се отправи към центъра на града, където бяха поднесени венци и цветя на признателност пред паметника "Майка България".

