БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? -...
Чете се за: 03:00 мин.
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в...
Чете се за: 01:00 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е...
Чете се за: 01:27 мин.
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Запази

Кибератаката е извършена със софтуер, който иска откуп, за да позволи възобновяване на функционалността

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност официално потвърди, че причината за срива в дейността на няколко летища на Стария континент е кибератака.

За пореден ден пътниците на аерогарите в Лондон, Брюксел и Берлин се сблъскват с огромни опашки, закъсняващи или отменени полети. Засегната е компания-доставчик на софтуер, използван за регистрация на пътуващите.

От фирмата обясниха, че са в последния етап от възстановяване на мрежата и възобновяване на операциите в пълен режим.

Кибератаката е извършена със софтуер, който иска откуп, за да позволи възобновяване на функционалността. Видът му е установен, разследването продължава, допълниха от засегнатата компания. Безопасността на полетите и контролът на трафика на летищата не са засегнати от кибератаките, каза днес говорител на Европейската комисия.

#кибертака #летища #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
1
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
2
На 87 години си отиде Клаудия Кардинале
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
3
Кметът на Варна Благомир Коцев остава в ареста
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
4
Стрелба в "Бояна": Мъж е прострелян от моторист
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на световното първенство по волейбол
5
Отборът на САЩ ще бъде съперник на България на четвъртфиналите на...
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°
6
Отива ли си лятото - от 31° температурите падат до 7°

Най-четени

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
2
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Откриха втори спътник на Земята
3
Откриха втори спътник на Земята
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
4
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
5
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи без телефон, само да съм с тях
6
Благомир Коцев: Цялото ми семейство е с ковид, затворете ме вкъщи...

Още от: Европа

Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Тръмп: Русия е "хартиен тигър", Украйна може да победи
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Чете се за: 03:00 мин.
Министър Георг Георгиев: Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас Министър Георг Георгиев: Разширяването на ЕС е естествен приоритет за всички нас
Чете се за: 03:05 мин.
EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ EK: Създаването на антикорупционна комисия в България е част от ПВУ
Чете се за: 01:27 мин.
"Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя": Вижте откъс от българския филм за Клаудия Кардинале "Зад гърба си имам 152 филма и продължавам да работя": Вижте откъс от българския филм за Клаудия Кардинале
Чете се за: 02:47 мин.
Нов проблем с GPS сигнала на официален държавен самолет Нов проблем с GPS сигнала на официален държавен самолет
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото на "Обнови Европа" до Брюксел
Може ли ЕК да спре плащанията по ПВУ към България? - вижте писмото...
Чете се за: 03:00 мин.
По света
Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ) Въоръжено нападение в имиграционен център в Далас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста Прокурорският син, задържан с 50 кг марихуана, остава в ареста
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа Зафиров за водната криза: 3,7 млрд. лв. са необходими за разрешаване на проблема с остарялата ВиК мрежа
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Бойко Борисов: Отбранителната ни индустрия трябва да получи...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
4 лева за час: Двоен скок на цените за синя и зелена зона предлагат...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Съветникът на президента Пламен Узунов осъди прокуратурата за 100...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Подводно пристанище до крепостта Ерите разкри експедиция край нос...
Чете се за: 04:37 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ