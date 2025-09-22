Транспортен хаос в Европа: Разследването на кибератаката продължава

Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност официално потвърди, че причината за срива в дейността на няколко летища на Стария континент е кибератака.

За пореден ден пътниците на аерогарите в Лондон, Брюксел и Берлин се сблъскват с огромни опашки, закъсняващи или отменени полети. Засегната е компания-доставчик на софтуер, използван за регистрация на пътуващите.

От фирмата обясниха, че са в последния етап от възстановяване на мрежата и възобновяване на операциите в пълен режим.

Кибератаката е извършена със софтуер, който иска откуп, за да позволи възобновяване на функционалността. Видът му е установен, разследването продължава, допълниха от засегнатата компания. Безопасността на полетите и контролът на трафика на летищата не са засегнати от кибератаките, каза днес говорител на Европейската комисия.