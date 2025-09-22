Велико Търново е център на честванията за Деня на независимостта

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България отбелязва 117 години от обявяването на Независимостта

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България чества 117 години от обявяването на своята Независимост. На 22 септември 1908 година страната отхвърля политическата и финансовата си зависимост, която ѝ е наложена с Берлинския договор 30 години по-рано. Празникът се чества официално от 1990 година и се отбелязва с церемонии в цялата страна.

По традиция честванията за Деня на независимостта са в старата столица Велико Търново, където е обявен историческият акт. В старопрестолния град се проведе официална церемония по издигане на Националния трибагреник по случай Деня на независимостта.

Честванията започнаха с литургия в църквата "Свети 40 мъченици". След това беше изчетен манифестът, с който княз Фердинанд за първи път обявява страната ни за независимо царство. По-късно, празничното шествие стигна до историческия хълм Царевец, където с военен ритуал беше издигнат националният трибагреник.

Венци и цветя на признателност бяха поднесени пред Пирамидата на независимостта в подножието на историческата крепост. Празничното шествие ще достигне до паметника "Майка България". Хиляди хора са във Велико Търново, за да видят възстановката на историческите събития от преди 117 години.

- Ние за първи път тогава сме показали, че отново сме народ. Независимостта на една държава се корени в нейното население, ако населението не осъзнава, че е независимо, значи не е независима държавата. Аз мисля, че още не осъзнаваме, че сме независими, а продължаваме да се прекланяме пред една или друга крайност.

- Да сме независими е много важно нещо. Това обясняваме на сина си какво е да си независим.

- Това е нещо велико да станеш независим, да не те командва никой, да бъдеш в собствените си води.

Гост на честванията е председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя заяви, че днес отново си даваме сметка, че само единни и обединени около националните приоритети можем да ги реализираме и да градим държавата си като просперираща, уважавана от гражданите, предпочитана от младите. И не е достатъчно политиците да декларират, че се вслушват само в гласа на хората, а с реални действия да оправдават даденото доверие.

Наталия Киселова - председател на Народното събрание: "Бих искала да поздравя всички българи у нас и извън пределите на Родината. Да пожелая онова, което ни е събирало преди 117 г. да бъде и днес, а именно, че заедно можем да постигнем всичко добро за страната."

Честванията в старата столица продължават през целия ден. Кулминацията ще бъде довечера в подножието на крепостта Царевец, където ще се състои тържествената заря-проверка, която БНТ ще излъчи на живо.

Вижте прякото включване на Мирела Дончева

