БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
2
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
08:45, 22.09.2025
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
08:30, 22.09.2025
Чете се за: 01:57 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 22.09.2025 г., 09:10 ч.
от
БНТ
A+
A-
09:10, 22.09.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
08:51, 22.09.2025
Недоволство в Унгария: Протести в Будапеща срещу премиера Орбан
08:24, 22.09.2025
Красимир Стоев, НИМХ: Очаква ни суха и сравнително топла есен
08:15, 22.09.2025
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
08:09, 22.09.2025
Денят без автомобили затваря центъра на София
07:54, 22.09.2025
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
07:43, 22.09.2025
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
07:15, 22.09.2025
Португалия признава държавата Палестина
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
2
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
4
БНТ 3 излъчи световното първенство по лека атлетика в Токио
5
БНТ 3 излъчи финалите на световното първенство по борба в Загреб
6
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...
Реклама
Най-четени
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
3
Почина отец Иван от Нови хан
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 21.09.2025 г., 20:50 ч.
Спортни новини 21.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 21.09.2025
Спортни новини 20.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 20.09.2025
Спортни новини 20.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 20.09.2025
Спортни новини 19.09.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 19.09.2025
Спортни новини 19.09.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 19.09.2025
Реклама
Водещи новини
НА ЖИВО: Церемония по издигане на Националния трибагреник по случай...
10:25, 22.09.2025
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Румен Радев: Независимостта не е само историческа дата, а урок по държавническа мъдрост
09:19, 22.09.2025
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Наталия Киселова: Както преди 117 години, международната обстановка не е спокойна
09:49, 22.09.2025
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Премиерът Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за Общото събрание на ООН
10:04, 22.09.2025
Чете се за: 01:45 мин.
По света
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите...
08:15, 22.09.2025
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
07:43, 22.09.2025
Чете се за: 01:07 мин.
По света
В края на почивните дни: Засилен трафик се очаква в цялата страна
07:54, 22.09.2025 (обновена)
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
07:30, 22.09.2025
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ